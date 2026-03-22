El jurado popular declara culpables de asesinato a la madre y al tío de la bebé arrojada a la basura en Porto Cristo
- Se ha iniciado la búsqueda de la mujer, que se encuentra en paradero desconocido
- La bebé nació con vida en 2023 pero murió en el contenedor sin recibir auxilio
El jurado popular ha declarado este domingo por unanimidad culpable de asesinato a Yolanda Moreno, la madre de la bebé recién nacida arrojada a un contenedor de basura en Porto Cristo, Mallorca, el 2 de noviembre de 2023, y que no se ha presentado esta tarde a la lectura de la sentencia en la Audiencia de Palma a pesar de estar citada.
Su cuñado también ha sido declarado culpable por el asesinato de la bebé, que según concluye el jurado nació de forma prematura con vida y no fue auxiliada por ninguno de los dos, a pesar de que estaba viva: "Querían causar la muerte de la criatura".
La fiscal del caso ha pedido prisión permanente revisable para ambos por un presunto delito de asesinato con la agravante de parentesco.
La tía de la bebé también ha sido declarada culpable por omisión
El Ministerio Público sostiene que cuando arrojaron a la recién nacida al contenedor tenían "intención de quitársela de en medio" y "sabían que si la dejaban ahí iba a morir". Los dos ya habían pasado por la prisión previamente por este caso.
La tercera acusada, la hermana de la madre, ha sido declarada culpable de un delito de omisión del deber de socorro, también por unanimidad. La Fiscalía pide para ella una multa de 5.400 euros.
Las Fuerzas de Seguridad han iniciado la búsqueda de la mujer condenada, que no ha acudido a la Audiencia Provincial de Baleares para recibir el veredicto y se encuentra en paradero desconocido.