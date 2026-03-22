El jurado popular declara culpables de asesinato a la madre y al tío de la bebé arrojada a la basura en Porto Cristo

El jurado popular ha declarado este domingo por unanimidad culpable de asesinato a Yolanda Moreno, la madre de la bebé recién nacida arrojada a un contenedor de basura en Porto Cristo, Mallorca, el 2 de noviembre de 2023, y que no se ha presentado esta tarde a la lectura de la sentencia en la Audiencia de Palma a pesar de estar citada.

Su cuñado también ha sido declarado culpable por el asesinato de la bebé, que según concluye el jurado nació de forma prematura con vida y no fue auxiliada por ninguno de los dos, a pesar de que estaba viva: "Querían causar la muerte de la criatura".

La fiscal del caso ha pedido prisión permanente revisable para ambos por un presunto delito de asesinato con la agravante de parentesco.