RTVE.es estrena el tráiler de 'Corredora', premiada en Málaga y que habla sobre la salud mental en el deporte de élite

RTVE.es estrena el tráiler de Corredora, la sorprendente ópera prima de Laura García Alonso que retrata un universo poco explorado en la ficción, el de la salud mental en el deporte de élite. Una película protagonizada por Alba Sáez, Marina Salas y Àlex Brendemühl, que consiguió el premio Asecan a la mejor ópera prima en el reciente Festival de Málaga, que participará en la décima edición del BCN Film Fest (16-24 de abril), dentro de la Sección Oficial fuera de concurso, que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el próximo 29 de mayo.

Corredora nos cuenta la historia de Cris, una atleta de élite que sufre un brote psicótico que la obliga a alejarse de la alta competición. No todos a su alrededor podrán o sabrán cómo ayudarla pero Natàlia, su hermana, será su lugar de refugio para aceptar su condición y redefinir su ritmo de vida.

Una historia que parte del cortometraje de García Alonso, Tormenta de verano, producido por Miriam Porté y ganador de la Biznaga de Plata al Mejor Actor en el Festival de Málaga 2023. Un trabajo que también reflexionaba sobre la enfermedad mental en el entorno familiar. Tras esta experiencia ambas vieron que este tema merecía una exploración más profunda, e iniciaron juntas el desarrollo del largometraje Corredora. A diferencia del corto, en el que el tema se trataba desde el punto de vista del cuidador, en el caso de Corredora los hechos se narran desde la perspectiva de quien vive el trastorno en primera persona.

Fotograma de 'Corredora'

“La película –nos contaba Laura en Málaga-, nace como una especie de continuación natural de ese corto, porque aborda la misma temática, la enfermedad mental. Aunque en el corto lo hacía desde el punto de vista de un hijo que cuida a su madre tras un brote psicótico. Una historia que se inspiraba en un familiar mío”

“Una de una de mis inquietudes con esta película –añade-, es que sentía que en el cine reciente y especialmente en el español, no había una película que tratase el tema de las enfermedades mentales de una manera honesta, directa, sin manipular, sin ennegrecer. Y por eso he querido hacerla”.

01.36 min Laura García Alonso, una 'Corredora' con ganas de Biznaga

Una película que también habla de temas como la aceptación, la reconciliación, la crisis de identidad o el miedo al fracaso.

Corredora es una producción de Miriam Porté para Distinto Films (Sorda, Una quinta portuguesa), en coproducción con María Zamora para Elastica (Romería, Alcarràs, O Corno) y Àngels Masclans para Dos Soles Media (Romería, Esmorza amb mi). Cuenta con la financiación de ICEC e ICAA y con la participación de 3Cat y RTVE. La película será distribuida en España por Elastica. De las ventas internacionales se encarga Latido Films. En cines el 29 de mayo.