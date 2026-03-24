RTVE.es estrena el tráiler de 'Yo no moriré de amor', la gran triunfadora del Festival de Málaga

Basándose en su propia experiencia familiar, Marta Matute ha dirigido Yo no moriré de amor, que narra la historia de Claudia (Júlia Mascort), que, a los 18 años ve su vida completamente trastocada por la enfermedad de su madre. Entre el deber de cuidar y el deseo de vivir como cualquier chica de su edad, Claudia busca un modo de habitar esa nueva realidad, que transformará los vínculos entre toda la familia. Una cinta que cuenta con la participación de RTVE y que se estrenará en cines del 8 de mayo, tras triunfar en el Festival de Málaga al conseguir la Biznaga de Oro a la mejor película y otras dos de Plata para dos de sus protagonistas, la también debutante Júlia Mascort (mejor actriz) y el veterano Tomás del Estal (mejor actor secundario).

“Es una historia autobiográfica. Cuando yo tenía 18 años, a mi madre le detectaron una demencia frontotemporal (DTF). Y ahora mismo mi padre también sufre demencia. Por eso, la película es una historia sobre la identidad. Porque la protagonista también está buscando su propia identidad”, explicaba la directora en una entrevista durante el Festival de Málaga.

Fotograma de 'Yo no moriré de amor'

“Mi principal motivación para hacer la película -añade la directora y guionista-, parte de querer acompañar a las personas que estaban viviendo situaciones parecidas. Porque en aquel momento nadie de mi entorno ni de mi edad estaba viviendo algo similar. Y aunque tenía muchos amigos me sentía inevitablemente muy sola, porque ninguno de ellos estaba pasando por lo mismo que yo”.

“En ese momento -añade la directora-, descubrí la palabra disociación y, de hecho, fue entonces, cuando mi madre estaba enferma, cuando tomé las mejores decisiones de mi vida: Estudié comunicación audiovisual, me decidí a estudiar interpretación, hice teatro amateur… En la película quería mostrar eso y cómo una persona joven podía enfrentarse a la enfermedad y los cuidados”.

“Para mí era importante mostrar esos momentos en los que también te sientes más frustrada, en los que quieres que todo se termine. Cuando no quieres estar ahí y culpas al familiar enfermo… Y cuando tienes esa rabia, provocada por la impotencia, que te lleva a discutir con todo el mundo. Y luego te sienes fatal. Por eso quiero que Yo no moriré de amor sea como un abrazo para todas las personas que han pasado o están pasando por lo mismo. Quiero que tenga un efecto calmante, como si te cogiera de la mano”, concluye Marta.

Fotograma de 'Yo no moriré de amor'

La película tiene un estupendo elenco en el que destacan Sonia Almarcha, Tomás del Estal, Guillermo Benet... y, sobre todo, las actrices que interpretan a las dos hermanas encargadas de cuidar de su madre, Laura Weissmahr y la debutante Júlia Mascort, premiada en Málaga, que explicaba así su viaje: “Al principio viví esta primera experiencia en el cine como un subidón, porque lo había soñado durante toda mi vida. Después te viene el bichito de los nervios y del miedo, de si iba a ser capaz o no. Pero, al final dejé de meterme toda la presión porque tenía detrás un equipo fantástico que ha sido mi mayor apoyo". Y así su personaje: "Es una adolescente de 18 que está probando cosas, está empezando a hacerse mayor y a descubrir quién es. Hay una cosa floreciendo en su interior. Y cuando llega la enfermedad de su madre tendrá que empezar a gestionarlo todo. Al principio parece un poco egoísta, pero al final te das cuenta de que es su forma de enfrentarse a esa situación tan delicada".