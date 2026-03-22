El tiempo hoy 22 de marzo en España: precipitaciones abundantes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo que la borrasca Therese mantenga en una situación de inestabilidad las islas Canarias, que puede alcanzar el sur de la Península, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones.

Las precipitaciones serán abundantes en Canarias en las islas de mayor relieve, con intensidades fuertes e incluso localmente muy fuertes, sin descartar que puedan ir acompañadas de tormenta y granizo.

En la mitad sur de la Península, las precipitaciones serán en general débiles y de carácter ocasional, con algún chubasco más intenso en el extremo sur que podría ir acompañado de tormenta en el litoral, y tendiendo a abrirse claros a lo largo del día.

Cielos poco nubosos en general en el resto de la Península y en Baleares, con nubosidad baja matinal en el extremo norte y posibles precipitaciones débiles o moderadas en el nordeste de Cataluña al final del día.

Es probable la formación de bancos de niebla matinales en zonas bajas del suroeste de la meseta norte y el este de la meseta sur.