Transportistas extremeños piden actuaciones adicionales a la rebaja del IVA de carburantes anunciada por el Gobierno

El Gobierno Central ha anunciado medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Entre ellas, la rebaja del 21% al 10% del IVA de la luz, el gas natural y los carburantes. Los transportistas extremeños aseguran que no es suficiente sobre todo en relación con servicios, como el autobús escolar, que están sujetos a contratos con las administraciones. Piden actuaciones adicionales.

El transporte escolar, uno de los mayores perjudicados Hay rutas de transporte de viajeros deficitarias que se mantienen porque median contratos con las administraciones. Lo mismo pasa con los autobuses escolares. En principio, desde el sector valoración positiva de la medida de rebaja del IVA, pero el problema está en otra clave. ‘Estos contratos administrativos no nos permiten revisarlos en precio. Por lo tanto, aunque la medida es buena y está bien aceptada, es insuficiente para este tipo de contratos’ afirma Nerea Carpintero, portavoz de Empresas Extremeñas Asociadas.

La legislación que rige procede de 2015 Esta norma impide que cambien las condiciones económicas, por ejemplo, de un contrato de ruta escolar a raíz de una subida pronunciada del carburante. ‘Igual que en su momento se eximió al sector de obras de que los contratos administrativos aplicaran sobre esta ley, se puede hacer una revisión en precio, y que se aplicara del mismo modo a los contratos administrativos’, sostiene Carpintero. Es por ello, que los transportistas piden una moratoria en la aplicación de esta ley ya que en el pasado se logró una excepción con las empresas de la construcción.

¿Es posible eliminar o suprimir la normativa? Dejar de utilizar la norma depende del Gobierno de la nación. Así que, en este caso a la Junta de Extremadura, los transportistas le piden recibir compensación. Por ejemplo, dice Carpintero ‘llevando publicidad institucional en los autobuses relacionados con la educación’. De esta forma se podría compensar ‘la pérdida que estamos teniendo’.