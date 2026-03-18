La Junta Militar de Birmania busca legitimidad internacional reabriendo el parlamento cinco años después del golpe

Primera sesión en cinco años en el Parlamento de Naipyidó, la ciudad que la Junta Militar convirtió en la capital de Birmania, rebautizada por el régimen como Myanmar. A la izquierda del hemiciclo, con uniforme, los militares y algunos policías ocupan la cuarta parte de los escaños, obtenidos automáticamente, según establece la Constitución redactada en 2008 por ellos mismos, lo que se traduce de facto en un derecho a vetar cualquier enmienda a la Carta Magna.

El resto de diputados están en su inmensa mayoría ataviados con lungui (tela anudada a la cintura que sustituye a los pantalones, utilizada en países asiáticos de clima cálido), camisa blanca y el tradicional pañuelo gaung baung en la cabeza. Entre ellos, muy pocas mujeres. En la sesión retransmitida por la televisión oficial birmana, se observa la escenificación de un aparente regreso a la democracia en la forma, para asegurar su continuidad en el fondo.

La Cámara de Representantes del Parlamento birmano se ha reunido este 16 de marzo por primera vez desde el golpe de Estado que dio el Ejército en 2021 contra el Gobierno de Aung San Suu Kyi, la premiada con el Nobel de la Paz que permanece presa desde la asonada militar y que no pudo concurrir a las recientes elecciones legislativas, celebradas en tres fases entre diciembre y enero.

Una farsa para conseguir la legitimidad internacional La Junta birmana no permitió la entrada de prensa extranjera para los comicios, como tampoco accedió a la petición de entrada de RTVE y de otros medios internacionales para el terremoto de marzo de 2025. Sin observadores externos, ni prensa independiente que dé fe del proceso electoral, muchos países occidentales y analistas consideran estos recientes comicios una farsa organizada por el Ejército para legitimar internacionalmente su permanencia en el poder, que usurparon por la fuerza a la lideresa elegida en las urnas. La cifra de víctimas por el terremoto en Birmania supera los 1.600 muertos mientras sigue la búsqueda de supervivientes La Organización de Naciones Unidas considera que esas elecciones han sido fraudulentas, al impedir la participación de partidos y líderes prodemocráticos. Para la Unión Europea, los comicios no han cumplido con los elementos básicos para ser considerados libres y justos, ni suponen un proceso electoral creíble, transparente e inclusivo que cumpla con los estándares internacionales. En un escrutinio orquestado por el poder militar y sin oposición real que pudiera concurrir, no había lugar para la sorpresa: el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), el brazo político del Ejército, ganó las elecciones con una amplia mayoría (300 escaños de 420) y con una baja participación. Sus diputados se han estrenado eligiendo como presidente de la Cámara Baja a Khin Yi, líder del PUSD, exjefe de la Policía de la Junta y, según el medio opositor Irrawaddy, ministro implicado en la represión de la disidencia. "Este nivel de control deja claro que no se puede esperar nada de este Parlamento, que operará exclusivamente al antojo del líder militar. Es simplemente una maniobra del liderazgo militar para que el poder pase de su mano izquierda a su mano derecha", explica el analista independiente Htin Kyaw Aye a Reuters.