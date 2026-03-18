“No concibo mi vida haciendo nada que no sea compartir el amor de Dios con los demás”

José Luis Sanabria era ingeniero de sonido en Colombia, pero sentía que quería dejarlo todo por amor a Cristo y entregarse a él. Sacrificó su vida personal para cruzar el charco. “Después de un proceso de discernimiento y de preguntarle al Señor que quería, tenía claro que quería venir de misión a algún lado y se dio la oportunidad de venir aquí. El párroco de Colombia es de Cantabria y se logró".

Es uno de los cuatro seminaristas que comparten la etapa conocida como Propedéutico, el primer año de introducción al camino sacerdotal. Samuel Clavijo es de Oviedo. Estudió negocios internacionales en Madrid y Sevilla y ha recorrido todo el mundo. Asegura que al ser de 26 o 27 años, tienen más clara su decisión. “Yo he vivido una vida muy activa. Viajé mucho, salí mucho por la noche, tuve mis novias… A mí todo me parecía superficial. Ahora quiero algo que me valga para la vida eterna”.

Clavijo era protestante, como su familia, pero se convirtió al catolicismo porque “la fe católica es muy humana en el buen sentido y está muy cerca de nosotros. Valemos mucho para Dios y aquí es más fácil para mi intuirlo”.

Convenio entre los seminarios de Santander y Oviedo El Seminario de Corbán estrena convenio con el Metropolitano de Oviedo. Desde el pasado septiembre, en Santander tiene lugar la primera etapa del camino sacerdotal. En la capital de Asturias tendrá lugar el periodo posterior, una formación con dos años de Filosofía y tres años de Teología. En el séptimo y último curso volverán a Santander, para el periodo de diócesis transitoria. En esta etapa está Juanjo Corte, que en un mes será ordenado sacerdote y el obispo le asignará una parroquia. “Durante esta época de diácono, convivimos todavía en esta casa del seminario. Seguimos teniendo algunos ritmos de formación, pero no es estudio reglado, sino que tenemos ya formación más práctica y espiritual también”.