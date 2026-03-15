Vacunas para frenar a los virus

Hace seis años el mundo se paró en seco por una pandemia. Comenzamos a soñar con una vacuna que nos permitiera volver a esa "nueva normalidad" de la que tanto se hablaba por aquel entonces.

La Organización Mundial de Salud (OMS) pidió a la industria sanitaria activar la maquinaria y crear en tiempo récord una vacuna para frenar un virus que acabó con la vida de más de siete millones de personas en 234 países. En España, 121.880 perdieron la vida, según el Ministerio de Sanidad.

Preocupan las cifras de vacunación de la gripe en personas mayores En toda crisis sanitaria, los expertos siempre ponen el foco en uno de los colectivos más vulnerables, el de los mayores. La inmunización durante esta campaña de la gripe, entre los que tienen 60 y 64 años, no llega al 32%, y poco más de la mitad de los que tienen 65 se vacuna para plantar cara a ese virus. 07.24 min La vacuna, el mejor escudo contra una gripe que "nos puede aguar las fiestas" Informe Semanal ha hablado con Vito, Soledad y Goyi, de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada (ACUMAFU). Aunque las tres tienen claro que hay que vacunarse, no todas acuden al centro de salud cada año para ponerse la de la gripe o la del coronavirus. "Yo estoy a favor de las vacunas, sí, pero cuando están estudiadas. Estas no estaban estudiadas", afirma Goyi, que este año tampoco se ha vacunado. A diferencia de Soledad que asegura que se pone las dos todos los años. Aunque ella nunca se había vacunado del herpes zóster. Por eso lo pasó muy mal el año pasado cuando contrajo este virus: "Me dijo el médico: ¿Sabes lo que tienes? El culebrón ese que decían antes. Y no me la he puesto. Y luego me he acordado. Digo, mira, me la podía haber puesto".

Las escuelas son un refugio para virus y bacterias Otros que deben protegerse de los virus son los más pequeños. Ellos también son población de riesgo, especialmente los recién nacidos. A Alejandro, un madrileño de 3 años, le han puesto la tetravírica. Una vacuna que protege de la rubeola, las paperas, la varicela y el sarampión. Su padre, Francisco Coello, es consciente de los posibles efectos secundarios de esta y de otras vacunas: "Nos ha dicho que está subiendo el riesgo de sarampión, que también hay que revisar a las personas mayores. Y bueno, sin dudarlo decidimos vacunarnos. Sabemos que las vacunas pueden tener efectos secundarios. Pero bueno, son mínimos respecto a las garantías que te ofrece". La transmisión endémica del sarampión vuelve a España, según la Organización Mundial de la Salud Los centros de educación infantil y primaria son un paraíso para los virus y las bacterias. Encarnación Viedma, directora de una escuela de Villaverde, en Madrid, lo tiene claro: no admite a ningún niño o niña que no tenga la cartilla de vacunación actualizada. "Yo tengo que conseguir una inmunidad de grupo. Tengo niños, por ejemplo de Rumanía, donde ahora hay el brote de sarampión y mis niños tienen que estar perfectamente vacunados porque si se van un mes, como se suelen ir de vacaciones a ver a los abuelos, a los tíos o tal, no sabemos lo que nos puede traer el peque. Porque ya te digo que yo tengo peques muy peques que todavía no han terminado el proceso de la vacunación".