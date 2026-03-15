Vacunas para frenar a los virus
- Las personas mayores y los niños, entre los grupos más vulnerables
- En enero, la OMS retiró a España el estatus de país libre de sarampión
Hace seis años el mundo se paró en seco por una pandemia. Comenzamos a soñar con una vacuna que nos permitiera volver a esa "nueva normalidad" de la que tanto se hablaba por aquel entonces.
La Organización Mundial de Salud (OMS) pidió a la industria sanitaria activar la maquinaria y crear en tiempo récord una vacuna para frenar un virus que acabó con la vida de más de siete millones de personas en 234 países. En España, 121.880 perdieron la vida, según el Ministerio de Sanidad.
Preocupan las cifras de vacunación de la gripe en personas mayores
En toda crisis sanitaria, los expertos siempre ponen el foco en uno de los colectivos más vulnerables, el de los mayores. La inmunización durante esta campaña de la gripe, entre los que tienen 60 y 64 años, no llega al 32%, y poco más de la mitad de los que tienen 65 se vacuna para plantar cara a ese virus.
Informe Semanal ha hablado con Vito, Soledad y Goyi, de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada (ACUMAFU). Aunque las tres tienen claro que hay que vacunarse, no todas acuden al centro de salud cada año para ponerse la de la gripe o la del coronavirus.
"Yo estoy a favor de las vacunas, sí, pero cuando están estudiadas. Estas no estaban estudiadas", afirma Goyi, que este año tampoco se ha vacunado. A diferencia de Soledad que asegura que se pone las dos todos los años. Aunque ella nunca se había vacunado del herpes zóster. Por eso lo pasó muy mal el año pasado cuando contrajo este virus: "Me dijo el médico: ¿Sabes lo que tienes? El culebrón ese que decían antes. Y no me la he puesto. Y luego me he acordado. Digo, mira, me la podía haber puesto".
Las escuelas son un refugio para virus y bacterias
Otros que deben protegerse de los virus son los más pequeños. Ellos también son población de riesgo, especialmente los recién nacidos. A Alejandro, un madrileño de 3 años, le han puesto la tetravírica. Una vacuna que protege de la rubeola, las paperas, la varicela y el sarampión. Su padre, Francisco Coello, es consciente de los posibles efectos secundarios de esta y de otras vacunas: "Nos ha dicho que está subiendo el riesgo de sarampión, que también hay que revisar a las personas mayores. Y bueno, sin dudarlo decidimos vacunarnos. Sabemos que las vacunas pueden tener efectos secundarios. Pero bueno, son mínimos respecto a las garantías que te ofrece".
Los centros de educación infantil y primaria son un paraíso para los virus y las bacterias. Encarnación Viedma, directora de una escuela de Villaverde, en Madrid, lo tiene claro: no admite a ningún niño o niña que no tenga la cartilla de vacunación actualizada.
"Yo tengo que conseguir una inmunidad de grupo. Tengo niños, por ejemplo de Rumanía, donde ahora hay el brote de sarampión y mis niños tienen que estar perfectamente vacunados porque si se van un mes, como se suelen ir de vacaciones a ver a los abuelos, a los tíos o tal, no sabemos lo que nos puede traer el peque. Porque ya te digo que yo tengo peques muy peques que todavía no han terminado el proceso de la vacunación".
España ya no es un país libre de sarampión
Preocupan los 4.000 casos de sarampión registrados en este país del este de Europa en 2025 o los más de 870 positivos en Francia en el mismo periodo. Pero, ¿en España está controlado? La OMS retiró a nuestro país, el pasado mes de enero, el estatus de país libre de sarampión por el aumento de casos, a pesar de las altas tasas de vacunación. 400 el año pasado, el doble que en 2024. A esa cifra, hay que sumar los más de 40 registrados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Alicante en lo que llevamos de año.
"Llevábamos casi diez años que se declaraba eliminado de España porque teníamos una cobertura vacunal muy alta. La globalización, desde luego, favorece que se expandan muy rápidamente infecciones que antes se tardaba mucho más. La plaga, por ejemplo, tardó en la Edad Media decenas de años en llegar a todo el mundo. El COVID-19 fue decenas de días sólo", afirma Margarita del Val, viróloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC).
El sarampión también se extiende al otro lado del charco. En México, se han registrado más de 12.000 contagios desde el año pasado y ya han fallecido más de 30 personas.
Bruno González, jefe de la Unidad de Resistencia Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la OMS, considera que es esencial que la gente se vacune, especialmente ahora que las bacterias se están haciendo resistentes a los antibióticos: "Estas bacterias las frenamos utilizando bien los antibióticos en nuestro país, vacunándonos bien y haciendo buenas medidas higiénico sanitarias, tanto en los animales como en los hospitales".