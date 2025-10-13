La resistencia a los antibióticos crece un 40% en cinco años y amenaza los avances médicos, según la OMS
- Los antibióticos comunes no pudieron combatir una de cada seis infecciones causadas por bacterias en 2023
- No solo está en riesgo el tratamiento de las infecciones, sino "la medicina tal y como la conocemos"
La resistencia de las bacterias a los antibióticos es una amenaza para la salud global que crece de forma preocupante, según advierte la Organización Mundial de la Salud. En los últimos cinco años ha aumentado un 40% en todo el mundo, según sus datos, y este crecimiento ya es más rápido que los avances médicos.
La comunidad científica lo considera como uno de los grandes peligros sanitarios. "Debido al uso excesivo de los antibióticos, la resistencia se ha hecho mayor", explica a TVE Lucía Gallego, profesora de Medicina de la Universidad del País Vasco y representante de la facultad en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN).
Los 22 antibióticos de amplio uso testados no pudieron combatir una de cada seis infecciones globales causadas por bacterias en 2023. La tasa es aún más alarmante en Asia y Oriente Medio: no funcionaron contra una de cada tres.
Las más comunes, la E. Coli y la Klebsiella, que provoca la neumonía
"Cualquier acto quirúrgico necesita antibióticos, no estamos hablando solo de que el tratamiento de infecciones bacterianas pudiera estar en peligro, sino la medicina tal y como la conocemos".
A las bacterias se les achaca 1,2 millones de muertes al año en todo el mundo. Las de mayor riesgo son la E. Coli, contraída habitualmente por alimentos contaminados, y la Klebsiella que provoca la neumonía, sepsis o infecciones urinarias.
Ambas han bloqueado a los antibióticos de uso extendido entre el 40% y el 55% de las veces. Un problema global que preocupa sobre todo en los países con pocos recursos, donde es difícil acceder a tratamientos más inusuales y caros