La resistencia a los antibióticos crece un 40% en cinco años y amenaza los avances médicos, según la OMS

La resistencia de las bacterias a los antibióticos es una amenaza para la salud global que crece de forma preocupante, según advierte la Organización Mundial de la Salud. En los últimos cinco años ha aumentado un 40% en todo el mundo, según sus datos, y este crecimiento ya es más rápido que los avances médicos.

La comunidad científica lo considera como uno de los grandes peligros sanitarios. "Debido al uso excesivo de los antibióticos, la resistencia se ha hecho mayor", explica a TVE Lucía Gallego, profesora de Medicina de la Universidad del País Vasco y representante de la facultad en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN).

Los 22 antibióticos de amplio uso testados no pudieron combatir una de cada seis infecciones globales causadas por bacterias en 2023. La tasa es aún más alarmante en Asia y Oriente Medio: no funcionaron contra una de cada tres.