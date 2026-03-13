Un hombre vinculado al Estado Islámico mata a una persona en una universidad de EE.UU.

Un hombre con presuntos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha perpetrado un tiroteo en la universidad de Old Dominion, en Virginia (Estados Unidos), en el que ha muerto una persona y otras dos han resultado heridas.

El FBI ha informado de que el atacante también ha fallecido y ha anunciado que investiga el caso como "un acto de terrorismo".

En una conferencia de prensa, la agente especial Domonique Evans ha indentificado al tirador como Mohamed Jalloh y señaló que estuvo en prisión de 2017 a 2024 por "vínculos con ISIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, en inglés) posteriormente conocido como ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria)".

El atacante gritó "allahu akbar" Evans ha eexplicado que el caso debe ser investigado como un acto de terrorismo debido a que durante el tiroteo el atacante gritó en repetidas ocasiones "allahu akbar" ("Dios es el más grande", en árabe). De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, durante el ataque una persona ha fallecido y dos más han resultado heridas, antes de que Jalloh resultara muerto por la policía.