Al menos seis muertos y cuatro heridos en el incendio de un autobús en Suiza

Seis personas han muerto y cuatro han resultado heridas al incendiarse un autobús de los conocidos en Suiza como 'postales', en la localidad de Chiètres, en el cantón suizo de Friburgo, según ha informado la policía local en una breve conferencia de prensa.

La policía del cantón ha señalado que se sigue la pista de lo que han denominado "acto deliberado", aunque han recalcado que la investigación acaba de comenzar y no hay más detalles.

Imágenes filmadas por transeúntes y vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.

Los autobuses postales suizos -reconocido por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos (utilizada para avisar en las curvas cerrada)- son un servicio de transporte icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre.