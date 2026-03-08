Localizan en un río de Barcelona el cadáver del hombre arrastrado por el agua el pasado viernes en pleno temporal
- La víctima, de 69 años y vecino de Mollet del Vallès, llamó desde el interior del coche a un familiar para pedir ayuda
- Fue arrastrado por el agua de una riera en Llinars del Vallès, en pleno temporal de lluvia
Los equipos de emergencias que desde el viernes buscaban a un hombre arrastrado por el agua en Llinars del Vallès (Barcelona), en pleno temporal de lluvia, han localizado el cadáver en el cauce del río Mogent.
Los Bomberos de la Generalitat han informado de que, a falta de confirmación de la identidad del cuerpo hallado en el río, todos los indicios apuntan a que se trata del hombre de 69 años que desapareció el viernes cuando su coche fue arrastrado por el agua de una riera. El vehículo fue encontrado poco después, pero en su interior no estaba el hombre.
El cadáver se ha encontrado a unos 400 metros del vehículo y se ha podido localizar gracias a que ha bajado el nivel del cauce y se ha reducido la lámina de agua, han explicado.
La víctima, vecino de Mollet del Vallès (Barcelona), intentó atravesar el cauce por un paso situado a unos dos kilómetros y medio aproximadamente aguas arriba de donde los bomberos encontraron la furgoneta.
El hombre llamó sobre las dos de la tarde desde el interior del vehículo a un familiar para pedir ayuda, poco antes de desaparecer en el cauce del río Mogent.
Amplio dispositivo de búsqueda
Desde entonces, un dispositivo integrado por Bomberos de la Generalitat, Mossos, Salvamento Marítimo, Ayuntamiento de Llinars y Policía Local ha buscado al hombre desde ese punto y hasta la desembocadura del mar.
Este domingo, han explicado los Bomberos, la disminución del caudal ha facilitado el rastreo de la zona y la inspección de los márgenes desde el punto en el que el vehículo fue arrastrado hasta la esclusa situada entre los municipios de Montmeló y Llinars del Vallès, un tramo de dieciséis kilómetros.
Los bomberos, finalmente, han encontrado a las 11:34 horas el cadáver entre la vegetación de un meandro del río, en la margen izquierda del Mogent.
Desde el viernes, cada día han trabajado en la búsqueda del hombre unos cuarenta efectivos de los Bomberos, entre ellos submarinistas, especialistas en rescate en la montaña, unidad canina, drones y un helicóptero.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras la localización del cuerpo, ha activado una unidad para dar apoyo psicológico a los familiares de la víctima