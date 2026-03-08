Localizan en un río de Barcelona el cadáver del hombre arrastrado por el agua el pasado viernes en pleno temporal

Los equipos de emergencias que desde el viernes buscaban a un hombre arrastrado por el agua en Llinars del Vallès (Barcelona), en pleno temporal de lluvia, han localizado el cadáver en el cauce del río Mogent.

Los Bomberos de la Generalitat han informado de que, a falta de confirmación de la identidad del cuerpo hallado en el río, todos los indicios apuntan a que se trata del hombre de 69 años que desapareció el viernes cuando su coche fue arrastrado por el agua de una riera. El vehículo fue encontrado poco después, pero en su interior no estaba el hombre.

El cadáver se ha encontrado a unos 400 metros del vehículo y se ha podido localizar gracias a que ha bajado el nivel del cauce y se ha reducido la lámina de agua, han explicado.

La víctima, vecino de Mollet del Vallès (Barcelona), intentó atravesar el cauce por un paso situado a unos dos kilómetros y medio aproximadamente aguas arriba de donde los bomberos encontraron la furgoneta.

El hombre llamó sobre las dos de la tarde desde el interior del vehículo a un familiar para pedir ayuda, poco antes de desaparecer en el cauce del río Mogent.