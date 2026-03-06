Fallece a los 51 años Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Joaquín Palacín, ha fallecido este jueves a los 51 años como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado hace más de un año, según ha anunciado el propio partido en un comunicado.

Desde CHA apuntan que Palacín fue "una de las voces más firmes y generosas del aragonesismo político" y aseguran que destacó "por su cercanía, su honestidad y su entrega constante", tanto al partido como a su tierra.

Desde Chunta Aragonesista, indican en el comunicado, agradecen su compromiso con Aragón, con la justicia social y con el proyecto colectivo durante tantos años. Además de agradecer todo lo que Palacín dio al proyecto común de CHA, desde el partido han trasladado su cariño y apoyo a su familia, amistades "y a todas las personas que hoy sienten su pérdida".