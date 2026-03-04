Dos equipos y un destino: Real Sociedad y Athletic pelearán por un puesto en la final de Copa

Anoeta vivirá esta noche un derbi vasco para la historia en el que Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao buscarán un billete para la final de Copa del Rey.

Matarazzo, que no podrá contar con Take Kubo ni Álvaro Odriozola, lesionados, intentará hacer valer la ventaja conseguida en el partido de ida en San Mamés (0-1). El equipo txuriurdin, muy superior, se impuso gracias a un gol de Beñat Turrientes.

Por su parte, Ernesto Valverde recupera parte de sus hombres pesados para la batalla. Yuri Berchiche, Dani Vivian o Álex Berenguer, que no pudieron disputar el partido de ida, estarán esta noche en Anoeta para intentar darle la vuelta a la eliminatoria.

Convocatoria completa de la Real Sociedad ““

Convocatoria completa del Athletic Club ““

La final de Sevilla Ya hay fecha para la final de Copa, que será el 18 de abril a las 21:00 horas. En frente, tendrán a un Atlético de Madrid que se impuso – no sin sufrimiento – al FC Barcelona. Tras ganar 4-0 en la ida, los de Simeone acabaron pidiendo la hora en el Camp Nou y es que el Barça estuvo muy cerca de empatar la eliminatoria. Lograron el 3-0 definitivo en el minuto 72.