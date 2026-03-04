8M en Aragón: Diversidad de mujeres que analizan el feminismo

El 8M, Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha histórica por la igualdad de derechos, oportunidades y reconocimiento en la sociedad. Una lucha que han vivido las mujeres de todos los rincones del mundo para impulsar avances en el ámbito laboral, político y social.

Desde Aragón también lo hicieron y lo siguen haciendo. Por ello, hemos querido conocer las historias de mujeres de distintos ámbitos para saber sus experiencias y comprender cómo ha evolucionado su realidad a lo largo del tiempo. A través de sus testimonios, mostramos una mirada plural que conecta el pasado y presente en educación, cultura e inmigración.

Las 'abuelas viajeras' de Zaragoza Ninguna de estas cinco octogenarias coge ningún avión, pero todas ellas viajan por el mundo sin salir de la capital aragonesa: Visitando diferentes restaurantes. Una idea que se le ocurrió a Mayte Crespo para decirle al mundo que están “vivas”. Así, Mayte, Teresa Crespo, Pilar Franco de Espés, Carmen Sánchez y Carmen Berni se juntan para algo más que comer. Un espíritu indomable que ya se acentuó en la pandemia: Ya se conectaban por videollamada 'bien arregladicas' para tomar el vermú -con barra libre de conversación-. 02.01 min Las 'abuelas viajeras' de Zaragoza El grupo funciona como un pequeño comité: Pilar, 82 años, es la economista; Carmen, 86, lleva la geografía y defiende que lo mejor es “irse reuniendo y compartir con amigas lo que piensas”. Teresa, leonesa y zaragozana de adopción desde hace 60 años, suma kilómetros de vida; y Carmen, también maña, lo tiene claro: “la mujer siempre ha tenido muy limitadas sus escapadas; las que rompían moldes sí que lo hacían”. Ellas han decidido romperlos todos a su manera.