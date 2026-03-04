8M en Aragón: Diversidad de mujeres que analizan el feminismo
- Educación, cultura, inmigración son algunas de los temas que analizan las protagonistas de las historias con las que Noticias Aragón celebra este 8 de marzo.
El 8M, Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha histórica por la igualdad de derechos, oportunidades y reconocimiento en la sociedad. Una lucha que han vivido las mujeres de todos los rincones del mundo para impulsar avances en el ámbito laboral, político y social.
Desde Aragón también lo hicieron y lo siguen haciendo. Por ello, hemos querido conocer las historias de mujeres de distintos ámbitos para saber sus experiencias y comprender cómo ha evolucionado su realidad a lo largo del tiempo. A través de sus testimonios, mostramos una mirada plural que conecta el pasado y presente en educación, cultura e inmigración.
Las 'abuelas viajeras' de Zaragoza
Ninguna de estas cinco octogenarias coge ningún avión, pero todas ellas viajan por el mundo sin salir de la capital aragonesa: Visitando diferentes restaurantes. Una idea que se le ocurrió a Mayte Crespo para decirle al mundo que están “vivas”. Así, Mayte, Teresa Crespo, Pilar Franco de Espés, Carmen Sánchez y Carmen Berni se juntan para algo más que comer. Un espíritu indomable que ya se acentuó en la pandemia: Ya se conectaban por videollamada 'bien arregladicas' para tomar el vermú -con barra libre de conversación-.
El grupo funciona como un pequeño comité: Pilar, 82 años, es la economista; Carmen, 86, lleva la geografía y defiende que lo mejor es “irse reuniendo y compartir con amigas lo que piensas”. Teresa, leonesa y zaragozana de adopción desde hace 60 años, suma kilómetros de vida; y Carmen, también maña, lo tiene claro: “la mujer siempre ha tenido muy limitadas sus escapadas; las que rompían moldes sí que lo hacían”. Ellas han decidido romperlos todos a su manera.
Ester Vallejo, el folclore en femenino
El papel de la mujer en la música es el elemento central en sus canciones. La cantante, percusionista y compositora aragonesa, Ester Vallejo ha escrito el cancionero El pueblo pa las montañas, una obra de folclore que pone voz a las mujeres del mundo rural.
En una entrevista para TVE Aragón, Ester explica que tras investigar los cancioneros, descubrió que las letras estaban muy enfocadas en agradar al hombre. Por eso, con su música busca representar a las mujeres de la época: "Que sean las letras que ellas no pudieron escuchar y que igual lo necesitaban", explica Vallejo. Una perspectiva más que es necesaria recalcar en un día como el 8M.