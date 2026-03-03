Cantabria fue la tercera comunidad donde más subió el paro en febrero

El paro se incrementó en Cantabria en febrero por tercer mes consecutivo hasta los 29.384 desempleados, 372 más que en enero. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la comunidad autónoma fue la tercera en la que más aumentó el paro en términos relativos tras Aragón y la Comunidad de Madrid al crecer un 1,28 % respecto al mes anterior, por encima del incremento nacional, que fue del 0,15 %.

En comparación con el mismo mes de 2025, hay 596 personas menos sin trabajo en la comunidad, lo que supone un descenso interanual del casi un 2 %, la tercera menor caída por comunidades autónomas tras el País Vasco y La Rioja.

Evolución por sectores y sexos El desempleo creció principalmente en el sector servicios, con 281 personas más registradas en las oficinas de empleo que en enero. El colectivo sin empleo anterior sumó 126, mientras que bajó levemente en la construcción (-13), en la agricultura (-13) y en la industria (-9). Los servicios concentran tres de cada cuatro parados en Cantabria. Por sexos, el paro creció más entre las mujeres (+307) que entre los hombres (+65). Seis de cada diez desempleados en Cantabria son mujeres: 17.342 frente a 12.042 hombres.