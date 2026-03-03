Cantabria fue la tercera comunidad donde más subió el paro en febrero
- La afiliación a la Seguridad Social se incrementó un 0,34 % respecto a enero hasta llegar a los 232.747 cotizantes
- España suma 97.004 afiliados en febrero pese a que el paro sube por segundo mes consecutivo en 3.584 personas
El paro se incrementó en Cantabria en febrero por tercer mes consecutivo hasta los 29.384 desempleados, 372 más que en enero. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la comunidad autónoma fue la tercera en la que más aumentó el paro en términos relativos tras Aragón y la Comunidad de Madrid al crecer un 1,28 % respecto al mes anterior, por encima del incremento nacional, que fue del 0,15 %.
En comparación con el mismo mes de 2025, hay 596 personas menos sin trabajo en la comunidad, lo que supone un descenso interanual del casi un 2 %, la tercera menor caída por comunidades autónomas tras el País Vasco y La Rioja.
Evolución por sectores y sexos
El desempleo creció principalmente en el sector servicios, con 281 personas más registradas en las oficinas de empleo que en enero. El colectivo sin empleo anterior sumó 126, mientras que bajó levemente en la construcción (-13), en la agricultura (-13) y en la industria (-9). Los servicios concentran tres de cada cuatro parados en Cantabria.
Por sexos, el paro creció más entre las mujeres (+307) que entre los hombres (+65). Seis de cada diez desempleados en Cantabria son mujeres: 17.342 frente a 12.042 hombres.
Crece la afiliación a la Seguridad Social
A pesar de la subida del paro, la Seguridad Social ganó 800 afiliados en febrero en Cantabria respecto al mes anterior. De esta manera, la comunidad registró al finalizar el mes 232.747 ocupados, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En términos porcentuales, el incremento fue del 0,34 %, por debajo del conjunto de España, donde creció un 0,45 %.