El rey Harald V de Noruega, dado de alta en Tenerife tras ser hospitalizado por una infección

El rey Harald V de Noruega, de 89 años y que lleva ingresado desde el martes en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife (España) por una infección, ha sido dado de alta este jueves, informó la Casa Real de este país nórdico. "Su majestad el rey ha respondido bien al tratamiento y se ha curado. Será dado de alta del hospital hoy", señaló esta institución en un comunicado.

La Casa Real informó de que el monarca noruego y su esposa, la reina Sonia, continuarán con sus vacaciones en Tenerife, adonde habían llegado hace unos días. "Por el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre la fecha del regreso. El médico personal del rey se quedará unos días en Tenerife para seguir su evolución", señaló la Casa Real, que dará mas informaciones sobre su salud el próximo lunes, a no ser que haya cambios antes.

El médico del monarca, Bjørn Bendz, había volado ayer a Tenerife para examinarlo. "El estado general del rey es bueno y responde bien al tratamiento. La infección proviene de una infección cutánea en una de sus piernas. El rey permanecerá ingresado en el hospital unos días más bajo observación y para recibir más tratamiento", había apuntado la víspera Bendz en un comunicado oficial.

El monarca noruego ya tuvo que ser hospitalizado hace dos años durante sus vacaciones invernales en Malasia por una infección. Seis días más tarde fue trasladado a su país en un avión medicalizado y, ya en Oslo, se le implantó un marcapasos. El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo. A Harald V ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.