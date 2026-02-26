La plata se consolida como alternativa al oro en tiempos de incertidumbre y triplica ya su valor

El precio de la plata ha roto todos los moldes. En apenas medio año, su cotización se ha más que triplicado por la creciente demanda de bienes tangibles de alto valor. Siguiendo la estela del oro, la plata se sube al carro del valor seguro entre los inversores, e impacta de lleno en el tranquilo mundo de la numismática.

La estabilidad que tradicionalmente ha registrado el precio la plata comenzó a tambalearse el pasado verano. De mantener una cotización en el entorno de los 30 euros por onza troy, inició en agosto un ascenso meteórico que ha marcado en enero un récord sin precedentes, tocando los 100 euros por onza troy. Es una revalorización superior al 300% en menos de seis meses... Esta semana cotiza por encima de los 70 euros onza troy (unos 83 dólares), según la división de materias primas de la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX).

¿Qué hay detrás de la revalorización meteórica de la plata? La plata, al ser un metal precioso, "se ha convertido en activo-refugio para que el inversor se proteja frente a la inestabilidad y los riesgos asociados a la incertidumbre geopolítica y económica", según Josep Lladós, profesor de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Detrás de muchas de esas compras están familias que ven cómo sus ahorros pierden valor día a día en un escenario inflacionista. A estas compras particulares se suma el aumento de demanda de determinados minerales provocada por la doble transición digital y energética. La industria necesita metales preciosos para producir baterías, móviles, placas fotovoltaicas e incluso para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

¿Cómo se compra la plata? “La inversión física en plata se hace, bien comprando piezas y lingotes, bien adquiriendo monedas de inversión que, desde hace meses, se venden mucho más”, según José Antonio García, el CEO de “Andorrano”, una joyería especializada en inversiones en metales preciosos desde hace más de medio siglo. Los primeros basan su valor en el peso y pureza del material; los segundos, añaden además el precio de la historia y el de la rareza de la pieza. Monedas de coleccionista GETTY Otra forma de invertir en plata, sin posesión física, es en el mercado de futuros. Una opción más compleja, al necesitar abrir una cuenta de valores, o plataforma de trading online, que además implica adquirir contratos estandarizados -normalmente de 5.000 onzas troy- para negociar el precio del metal en una fecha concreta en el futuro.

¿Dónde se produce plata? La plata es un metal que comenzó a extraerse hace 5.000 años, aunque se utilizó como moneda por primera vez en el año 700 a.C. Hay minas por medio mundo, pero sólo unas pocas permanecen activas y son rentables en su extracción directa. Sólo un 27% de la plata extraída procede de minas primarias; el resto de la plata se obtiene como subproducto en la minería de plomo, zinc, cobre y oro, y el coste de extracción es cada vez mayor. En total, se producen anualmente unas 25.000 toneladas de plata en el mundo, es decir, unos 820 millones de onzas, principalmente de las minas de México, China y Perú. Estos tres países extrajeron la mitad de la plata de todo el planeta en 2024. A esa cifra, hay que sumar otras 6.000 toneladas -193 millones de onzas- procedentes del reciclaje de minerales críticos, según The Silver Institute.

Suspensión de la venta de monedas conmemorativas La alta volatilidad de la cotización de la plata ha provocado que, entre finales de enero y principios de este mes, la Casa de la Moneda haya suspendido la venta y distribución de monedas conmemorativas de plata. El precio del metal superaba el valor facial y al precio de venta, por lo que "No tenía sentido vender por debajo del peso de plata. Porque si no, alguien compraría todas y las fundiría", según el divulgador numismático Adolfo Ruiz Calleja. Para Josep Lladós, “el problema de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es que “trabajan con unos márgenes que están supervisados por el Tesoro del Estado, y sus precios de venta al público están publicados en el BOE, por lo que no pueden cambiar cada día los precios, y por tanto se vieron obligados a suspender las ventas para no vender a pérdidas”.

El sector numismático cautivo de la cotización La espectacular revalorización de la plata ha alterado el pausado ritmo de las tiendas numismáticas y el de los propios coleccionistas de monedas. El precio de estas piezas de colección se compone, por un lado, del valor histórico y de lo rara que sea su acuñación, y por otro del coste del material. El experto Ruiz Calleja ilustra esta situación, con una moneda de 5 pesetas de Alfonso XII: “Hace unos meses se podía comprar por 30 ó 35 euros; a día de hoy, ya sólo la plata vale 75 euros". Moneda de plata de Alfonso XII / GETTY 5