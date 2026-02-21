La película 'Yellow Letters', del cineasta turco-alemán İlker Çatak, gana el Oso de Oro de la Berlinale 2026

La película Yellow Letters, del cineasta turco-alemán İlker Çatak, sobre la censura de las autoridades turcas contra una pareja de artistas, se ha llevado este sábado el Oso de Oro a la mejor película de la 76ª edición de la Berlinale.

El también turco Emin Alper se ha llevado el Oso de Plata Gran Premio del Jurado por Kurtuluş. y el británico Grant Gee ha recogido el Oso de Plata al mejor director por Everybody Digs Bill Evans, sobre el legendario pianista de jazz.

La actriz alemana Sandra Hüller ha ganado el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista por su trabajo en el drama histórico Rose, película en la que simula ser un hombre. Hüller ya recibió este galardón hace 20 años por La posesión (2006).

Por su parte, los británicos Tom Courtenay y Anna Calder-Marshall se han llevado el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto por Queen at Sea, de Lance Hammer, película que también ha sido premiada con el Oso de Plata Premio del Jurado.

Alkhatib acusa a Alemania de ser "cómplice del genocidio por parte de Israel" El cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, que se ha llevado el premio a la mejor Ópera Prima con Chronicles From the Siege, ha dicho que él habla de política antes que de cine y por eso se ha dirigido al Gobierno alemán para acusarlo de ser "cómplice del genocidio por parte de Israel" en la Franja de Gaza. Abdallah Alkhatib, mejor Ópera Prima con 'Chronicles From the Siege'. EFE/EPA/CLEMENS BILAN "Estoy feliz de estar aquí para recibir un premio, ya saben, pero soy palestino, así que tengo que aprovechar este momento para hablar de Palestina", ha dicho en la gala de la Berlinale, criticada este año por no hablar de política en sus ruedas de prensa. El director y guionista, que vive actualmente en Alemania, ha dicho, de pie y al lado de una bandera palestina, que estuvo bajo "mucha presión por participar en la Berlinale por una sola razón: estar aquí y decir que Palestina será libre y que algún día tendremos un gran festival de cine en el corazón de Gaza, en el corazón de otras ciudades palestinas". "Nuestro festival se solidarizará con las personas que viven bajo asedio, bajo ocupación y bajo dictaduras en todo el mundo. Hablaremos de política antes que de cine. Hablaremos de resistencia antes que de arte, de libertad antes que de belleza y del ser humano antes que de la cultura", ha afirmado. Más de 80 actores y directores, entre ellos Javier Bardem, instan a la Berlinale a romper su "silencio" sobre Gaza Por su parte, el cineasta alemán Wim Wenders, presidente del jurado de la competición oficial, ha lanzado un mensaje de unión de "activistas, cineastas y periodistas" para hacer frente al "mundo maravilloso, aterrador y fuera de control en el que vivimos". "Nos necesitamos unos a otros", ha dicho Wenders, que ha sido objeto de críticas desde que en la rueda de prensa del jurado afirmara que el cine se tiene que mantener al margen de la política, algo que fue muy cuestionado por los periodistas acreditados en el certamen. "El lenguaje de la política siempre ha estado presente en la Berlinale, dado que Berlín ha sido un lugar enormemente politizado", ha dicho este sábado, antes de anunciar el palmarés, y ha destacado que en los últimos días ha observado una disputa "artificial sobre el lenguaje que debe ser utilizado en el festival, que es el del cine", aunque ha precisado que "hay tantos idiomas como cineastas".