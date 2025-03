La película noruega 'Dreams', de Dag Johan Haugerud, gana el Oso de Oro de la Berlinale 2025

La película noruega Dreams, de Dag Johan Haugerud, ha ganado este sábado el Oso de Oro de la 75 edición de la Berlinale. El presidente del jurado, Todd Haynes, ha destacado las "impecables" interpretaciones de la película y sus clarividentes observaciones sobre el deseo: "Esta película te corta de raíz con su aguda inteligencia y sus repentinos y asombrosos momentos de revelación".

El filme se centra en Johanne, una estudiante que se enamora localmente de su nueva profesora, Johanna, y comienza a fantasear con una relación entre las dos sin que haya ocurrido nada. Con una primera parte narrada por la joven, sin apenas diálogos, el filme cambia radicalmente en la segunda, en la que entran en juego la madre y la abuela de, que protagonizan unas divertidas escenas reflexionando sobre lo que está ocurriendo.

Dreams cierra la exploración que el director inició en Sex y Love, ambas estrenadas en 2024, y con las que ha querido mostrar las diferentes caras de las relaciones amorosas mediante los sentimientos y conflictos de cada día en personajes blancos de clase media-alta que viven en Oslo. El realizador ha asegurado que el Oso de Oro "va más allá de cualquier sueño".

O último azul, de Gabriel Mascaro, Gran Premio del Jurado

La cinta brasileña O último azul, dirigida por Gabriel Mascaro, se ha llevado la plata del Gran Premio del Jurado. Para los académicos, se trata de una película "provocadora e innovadora" que tiene un "mensaje poderoso sobre el trato de la sociedad hacia los mayores". Protagonizada por Denise Weinberg, la gran dama del teatro brasileño, O último azul es una historia distópica sobre el envejecimiento ambientada en el Amazonas.

Al recoger su premio, Mascaro quiso agradecer el trabajo duro de todo su equipo, que puso su alma en esta película y reivindicó "el derecho a soñar" y el hecho de que "nunca es tarde para encontrar un sentido a la vida". La película, coproducida por Brasil, México, Chile y Países Bajos, se situó desde su primera proyección como la favorita para hacerse con el Oso de Oro de esta edición. Antes de la gala final, se hizo con dos premios de los jurados independientes, el de mejor película de la competición, otorgado por el jurado ecuménico, y el de los lectores del diario Berliner Morgenpost.

El director Gabriel Mascaro posa con el Oso de Plata del Gran Premio del Jurado por en la 75 Berlinale REUTERS/Lisi Niesner

El director chino Huo Meng ha ganado el premio al mejor director por Living the Land, su largometraje sobre cuatro generaciones de agricultores. El premio del jurado fue para El mensaje, del argentino Iván Fund, quien ha dicho que el premio serviría de contrapeso al desmantelamiento de la cultura que se está produciendo actualmente en Argentina. "Son tiempos difíciles en Argentina, el cine está siendo atacado", ha denunciado.

La australiana Rose Byrne ha ganado el premio a la mejor interpretación por la tensa reflexión sobre la maternidad en If I Had Legs I'd Kick You mientras que el mejor actor de reparto fue para el irlandés Andrew Scott por su papel en Blue Moon, del director estadounidense Richard Linklater.

La presentadora de la gala, Désirée Nosbusch, ha mencionado durante la ceremonia al español apuñalado el viernes en un ataque que tendría intenciones antisemitas. "Me gustaría recordaros una vez más: le deseo lo mejor a la persona que ha sido atacada recientemente en el monumento al Holocausto, aquí en Berlín", ha afirmado Nosbusch al inicio de la ceremonia. El hombre, de 30 años, sufrió heridas graves en el cuello, ha tenido que ser sometido a una cirugía de urgencia y su estado ahora es estable.