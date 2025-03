Buñuel cumple 125: 'Johnny cogió su fusil', 'La casa de Bernarda Alba' y otras películas que nunca filmó

Si hay un director que puede considerarse una isla dentro de la historia de cine es Luis Buñuel. Cualquier intento de ligarle a otro referente está condenado al fracaso porque su talento parece venir de ningún lado y no dejó herederos. Incluso -aunque es imposible discernir la broma de la seriedad en Buñuel- despreció su propio legado afirmando que “ver todas sus películas arder” le traía sin cuidado.

Sus coetáneos le admiraron sin reserva. Luchino Visconti le consideraba “el único director capar de contar algo realmente nuevo interesante” y Andrei Takovski le colocaba como uno de los “pocos genios del cine” y un “género en sí mismo”.

Pese a su estatus de genio creativo, ganado desde su debut con Un perro andaluz, su carrera fue una continua lucha por lograr financiación para hacer películas. No empezó a hacerlo con regularidad hasta los 46 años, a través de bajos presupuestos en el cine mexicano de los que supo extraer oro. Ya con 60, mimado por la emergente cinefilia mundial y los festivales de cine, su carrera entró en una fase más estable. Pero, como cualquier director longevo, el de Calanda dejó una larga lista de proyectos inconclusos entre los que se encuentran algunas de las obras literarias más famosas del siglo XX.

La casa de Bernarda Alba

Buñuel idolatraba a Federico García Lorca al que consideraba "el primero" de "todos los seres vivos que había conocido" ya que, más allá de su teatro y poesía, "la obra maestra era él". Siempre contradictorio, en su tardía autobiografía Mi último suspiro escribió que su admiración hacia el teatro de Lorca era más bien "escasa", aunque durante su carrera mostró claro interés en adaptar La casa de Bernarda Alba, que consideraba "muy cinematográfica".

En 1946, la productora Denise Tual le ofreció a Buñuel dirigirla pero se encontró con dificultades para hacerse con los derechos de la obra. El hermano del poeta, Francisco García Lorca, lamentaría años más tarde no dar "carta blanca" a Buñuel: un asesor le había convencido de que la cantidad ofrecida era ridícula y además le negaron tener acceso al guion. "Quería verlo, no para corregirlo, pero sí leerlo, enterarme. Él se negó. Que no me preocupara, que respetaría la obra de Federico".

Décadas más tarde, en 1970, El productor italiano Carlo Ponti, marido de Sofia Loren, mandó a Buñuel un telegrama preguntándole si estaría dispuesto a adaptar la obra con la Loren como protagonista, ya que se encontraba negociando los derechos, una vez más, con el hermano de Lorca, pero Buñuel ya había perdido completamente el interés en adaptar a su gran amigo.