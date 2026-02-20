Así es Zaragoza Luce 2026: la gran exposición de luz y sonido que toma las calles de la capital aragonesa

Figuras suspendidas en el aire, balancines o láseres que se mueven a través de la música. El Festival Luce regresa a Zaragoza del 19 al 22 de febrero. Durante estos días, cuando el sol se esconde, la ciudad transforma sus espacios y monumentos en escenarios de arte donde la luz es la protagonista.

Según la comisaria de Zaragoza Luce, Loreto Alba, “la luz y lo digital es la tendencia a dónde va el arte contemporáneo”. Por eso, la capital aragonesa se convierte por unos días en un museo al aire libre, que en su primera edición visitaron 278.000 personas y que generó un impacto económico de cuatro millones de euros. “El público lo disfruta mucho, contempla el espacio de Zaragoza de otra manera y te impulsa a que salgas a la calle”, asegura la comisaria.

Este año, los visitantes podrán encontrar propuestas internacionales como las de los artistas Cédric Le Borgne, Lateral Office o Janet Echelman que se mezclan con propuestas nacionales y locales en 12 obras lumínicas. Además, el festival cuenta con la intervención de estudiantes de la Escuela de Artes de Zaragoza acompañados por sus profesores y por el artista Néstor Lizalde.

RTVE es medio colaborador de este festival que está organizado por Antídoto y el Ayuntamiento de Zaragoza y que cuenta con el apoyo de CaixaBank y Turismo de Aragón.

Las intervenciones se pueden encontrar en el Casco Histórico de Zaragoza. Enclaves como la Plaza del Pilar, el Museo del Foro, la Plaza del Justicia, la fachada del Colegio Oficial de Arquitectos, o la Plaza San Felipe se iluminarán desde las 19.00 horas y hasta las 0.00.

Fachada del edificio Caixa Bank Jou Serra es el autor de Transitar. Inspirada en la migración de peces, aves e incluso el propio tráfico urbano, el artista dibuja en la fachada del edificio situado en Plaza de España a través de láseres y sonidos. “A mi me interesaba mucho trabajar con la arquitectura de este espacio y a la vez hacer una contraposición muy contrastada que no fuera geométrica sino más orgánica”, explica Serra. Tras observar el espacio, se dio cuenta de que es un enclave muy transitado y comenzó a interesarse por el concepto del individuo dentro del colectivo. ““ Por ello, la obra se desplaza en la fachada, tratando el tránsito a través de un colectivo que se mueve junto y dónde la luz es lo más importante. “Este tipo de arte va de interpretar la luz como un cuerpo más, como si fuera un actor. Es el cuerpo base, el que de alguna manera expresa situaciones, energías o el concepto que quieres transmitir”, declara.

Fachada del Colegio de Arquitectos de Aragón La intervención Keyframes Games Stories recrea personajes de videojuegos de los años 80. A través de la luz y el sonido, Groupe LAPS busca convertir la fachada del edificio en una pantalla para que el pasado digital se encuentre con el presente urbano. SANTIAGO RIESCO PEREZ RTVE ARAGÓN Mientras la música te traslada al universo gaming, las luces se encienden y se apagan para dar una sensación de movimiento. Una partida constante, donde el personaje salta, avanza, cae, baila e, incluso, se multiplica para contar una historia que ya es parte de la cultura pop.

Plaza de San Felipe El artista zaragozano Néstor Lizalde ha colaborado con la Escuela de Arte de Zaragoza para crear Interferencias. Dos estructuras enfrentadas que proyectan haces de luz en direcciones opuestas para desarrollar distintos sonidos y luces en tiempo real. SANTIAGO RIESCO PEREZ RTVE ARAGÓN Esta coautoría surge de la voluntad del festival en involucrar al tejido cultural y formativo de Zaragoza. Por ello, el trabajo ha sido un feedback constante entre alumnado y artista que ha dado como resultado una obra que se puede encontrar a las puertas del Museo Pablo Gargallo. “Vivimos en un mundo donde la luz electrónica es el nuevo pigmento“ “En cada momento las tecnologías de la época han marcado las formas plásticas y vivimos en un mundo donde la luz electrónica es el nuevo pigmento”, explica el artista. Un pigmento que permite jugar con la obra y adaptarla al entorno y al espectador, creando momentos únicos: “Cada vez que alguien venga se encontrará con un momento distinto de la pieza, más agitada, más tranquila porque la obra se está generando en tiempo real”, declara.

Plaza del Justicia Distintas líneas luminosas bailan en la Plaza del Justicia al ritmo de la música. Esta obra, realizada por el grupo francés Collectif Scale, busca despertar la imaginación y los sentidos jugando con fases, velocidades y amplitudes. SANTIAGO RIESCO PEREZ RTVE ARAGÓN Flux es un espectáculo en sí mismo. Cada movimiento forma parte de una coreografía de luz que redibuja el espacio y que invita al público a perderse con él.

Plaza de San Juan de los Panetes Earthtime 1.26 nace del terremoto y tsunami de Chile en 2010. Además de causar la muerte de más de 500 personas y damnificar a más de 800.000, sus ondas se propagaron por todo el planeta y llegaron a alterar el ritmo de la Tierra. SANTIAGO RIESCO PEREZ RTVE ARAGÓN A partir de esta idea, Janet Echelman ha desarrollado una escultura aérea de gran escala, compuesta por miles de fibras entrelazadas para invitar al espectador a reflexionar sobre la fragilidad del planeta. Según la artista, Janet Echelman, “cada nudo, cada movimiento provocado por el viento, altera el conjunto, en un diálogo constante entre la acción humana y las fuerzas naturales”.

Calle del Cisne Les Voyageurs se compone de varias figuras que vigilan, atentos, cinco enclaves de Zaragoza. A través de ellos, Cédric Le Borgne quiere recordar la presencia del niño que todos llevamos dentro, una forma de transformar estos espacios urbanos en lugares de juego y poesía. Mientras que en la Fuente de la Hispanidad o en frente de la Delegación de Gobierno, estos personajes sobrevuelan el centro de Zaragoza, en el Museo del Foro, uno de ellos observa la ciudad, tranquilo, con la catedral de La Seo a su espalda. Según el artista, son el espíritu de la ciudad, que juegan con el público y despiertan su imaginación. “Me gusta escenificar el espacio público. Para mí, la ciudad es un patio de juegos y un paisaje. Me gusta celebrar la poesía de la vida cotidiana”, explica Le Borgne.

Plaza del Pilar Lateral Office y CS Design invitan a los visitantes a sumergirse de nuevo en la infancia a través de Impulse. La obra consiste en una serie de balancines que reaccionan a los movimientos de quienes los utilizan, generando luces y sonidos. Esta intervención interactiva convierte la Plaza del Pilar en un juego colectivo. Lejos de ser un diseño aleatorio, Impulse organiza los sonidos de manera estructurada, creando zonas de intensidad y calma que guían la experiencia de manera sutil. Así, la pieza propone reír, moverse y conectarse con los demás, celebrando un momento de alegría compartida.