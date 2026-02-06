Enlaces accesibilidad
Llum BCN 2026: Novetats i instal·lacions destacades

  • El festival d’arts lumíniques celebra la 15a edició amb 33 instal·lacions
  • Albert Serra, Laia Estruch i STUDIO MO:YA lideren la programació
Obra de Desilience en el marc del festival Llum BCN 2026 | ACN
Yael Carrasco
Quan cau la nit Barcelona s'il·lumina. Façanes que respiren color, serralades de llum en moviment, paisatges artificials i experiències sensorials conviden a mirar l'espai públic amb uns altres ulls.

El Llum BCN 2026 torna aquest cap de setmana al barri del Poblenou, sota el lema ‘Paisatges nocturns’, i converteix els carrers en un gran laboratori artístic que explora els límits de la percepció visual amb art, llum i tecnologia. De les 33 instal·lacions programades, només tres són a espais interiors.

Divendres i dissabte, de 19.00 h a 00.00 h, el i diumenge, de 19.00 h a 23.00 h.

Una edició amb noms destacats

La 15a edició compta amb la participació del cineasta Albert Serra, l’artista Laia Estruch i els dissenyadors Roland Mariacher i Werner Huber, de STUDIO MO:YA, entre d’altres. En total, hi participen 12 artistes nacionals i internacionals i 18 escoles universitàries de disseny, arts i arquitectura de la ciutat.

Para todos los públicos Llum BCN 2026 il·luminarà Sant Martí amb Albert Serra | Montse Soto
Llum BCN 2026 il·luminarà Sant Martí amb Albert Serra

La comissària del festival, Maria Güell, que s’acomiada enguany de la direcció artística, destaca la diversitat de llenguatges i materials: “La llum és un llenguatge, un material amb gran capacitat semiòtica i de generar experiències. És una invitació a submergir-s’hi i a deixar-se portar”, assegura.

Instal·lacions destacades

El festival combina obres inèdites, noves localitzacions i la revisita de peces emblemàtiques d’edicions anteriors. Les propostes transiten entre l'art contemporani, l'arquitectura, l'escenografia i les arts digitals.

Revisites destacades:

  • Làser Fases, d’Antoni Arola (Mirador Torre Glòries)
  • Serres, de Cabosanroque, amb el moviment de muntanyes artificials
  • Next Nature II, de Rotor Studio, amb cascades de llum

Novetats i propostes singulars:

  • Bulla, de Lola Solanilla, a l’Àgora Berta Cáceres (nou espai al Parc de les Glòries)
  • The Whispering Mountains, d’ENESS, escultures inflables que combinen tecnologia i materialitat tova
  • Fremor, de Marc Vilanova, que fa visibles les vibracions subterrànies a través de geòfons
  • The Rhythm of the Ocean, de Desilence, amb música de Suzanne Ciani, una experiència sensorial inspirada en el ritme oceànic
  • POSTMACHINA, de Clàudia Raurell, una reinterpretació lumínica de l’ordre mecànic industrial

A més, el Tour de França s’integra al festival amb Aurelius on tour, de nueveojos, una intervenció lumínica itinerant pels carrers Almogàvers i la plaça Dolors Piera.

+Llum: programació paral·lela:

  • Memòria i Llum, de l’Institut Tecnològic d’Arts Escèniques de Barcelona (ITAEB)
  • Al voltant, de Gracias Grecia, al Disseny Hub
  • Inspired in Barcelona: Luce, de Stefano Colli i Carles Novell, també al DHub
