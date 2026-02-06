Llum BCN 2026: Novetats i instal·lacions destacades
- El festival d’arts lumíniques celebra la 15a edició amb 33 instal·lacions
- Albert Serra, Laia Estruch i STUDIO MO:YA lideren la programació
Quan cau la nit Barcelona s'il·lumina. Façanes que respiren color, serralades de llum en moviment, paisatges artificials i experiències sensorials conviden a mirar l'espai públic amb uns altres ulls.
El Llum BCN 2026 torna aquest cap de setmana al barri del Poblenou, sota el lema ‘Paisatges nocturns’, i converteix els carrers en un gran laboratori artístic que explora els límits de la percepció visual amb art, llum i tecnologia. De les 33 instal·lacions programades, només tres són a espais interiors.
Divendres i dissabte, de 19.00 h a 00.00 h, el i diumenge, de 19.00 h a 23.00 h.
Una edició amb noms destacats
La 15a edició compta amb la participació del cineasta Albert Serra, l’artista Laia Estruch i els dissenyadors Roland Mariacher i Werner Huber, de STUDIO MO:YA, entre d’altres. En total, hi participen 12 artistes nacionals i internacionals i 18 escoles universitàries de disseny, arts i arquitectura de la ciutat.
La comissària del festival, Maria Güell, que s’acomiada enguany de la direcció artística, destaca la diversitat de llenguatges i materials: “La llum és un llenguatge, un material amb gran capacitat semiòtica i de generar experiències. És una invitació a submergir-s’hi i a deixar-se portar”, assegura.
Instal·lacions destacades
El festival combina obres inèdites, noves localitzacions i la revisita de peces emblemàtiques d’edicions anteriors. Les propostes transiten entre l'art contemporani, l'arquitectura, l'escenografia i les arts digitals.
Revisites destacades:
- Làser Fases, d’Antoni Arola (Mirador Torre Glòries)
- Serres, de Cabosanroque, amb el moviment de muntanyes artificials
- Next Nature II, de Rotor Studio, amb cascades de llum
Novetats i propostes singulars:
- Bulla, de Lola Solanilla, a l’Àgora Berta Cáceres (nou espai al Parc de les Glòries)
- The Whispering Mountains, d’ENESS, escultures inflables que combinen tecnologia i materialitat tova
- Fremor, de Marc Vilanova, que fa visibles les vibracions subterrànies a través de geòfons
- The Rhythm of the Ocean, de Desilence, amb música de Suzanne Ciani, una experiència sensorial inspirada en el ritme oceànic
- POSTMACHINA, de Clàudia Raurell, una reinterpretació lumínica de l’ordre mecànic industrial
A més, el Tour de França s’integra al festival amb Aurelius on tour, de nueveojos, una intervenció lumínica itinerant pels carrers Almogàvers i la plaça Dolors Piera.
+Llum: programació paral·lela:
- Memòria i Llum, de l’Institut Tecnològic d’Arts Escèniques de Barcelona (ITAEB)
- Al voltant, de Gracias Grecia, al Disseny Hub
- Inspired in Barcelona: Luce, de Stefano Colli i Carles Novell, també al DHub