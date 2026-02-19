José María Sicilia: "Tener memoria es vivir. Si no cuentas nada, te mueres"

El pintor José María Sicilia (Madrid, 1954) ha intervenido varias estancias del Palacio de Liria, propiedad de la Casa de Alba. La exposición Noches y días podrá verse hasta el 31 de mayo, un título que remite a Las mil y una noches y que el artista explica a RTVE.es que es "un guiño a la obra que empecé a construir en el año 91 y en aquel momento fue algo que hice para sobrevivir".

El mito de Sherezade, que cada noche contaba un cuento que interrumpía para seguir viviendo otro día, vertebra la obra de Sicilia en la que lo narrativo tiene un peso específico. Además de las obras situadas en la biblioteca, el Salón de Baile, el Salón Gran Duque, el Salón Estuardo o el Salón Amores de los Dioses, la sala de exposiciones temporales acoge Raconte-toi (Cuentate) en la que lo mismo dedica un poema visual a Pasolini que a George Floyd, víctima del racismo policial.

"Siempre estás contando historias. Si tú cuentas una historia, vas a sobrevivir, no vas a morir. O sea, ir una narración y tejer el hilo de la vida. Tener memoria es vivir. Si no tienes memoria, no cuentas nada, te mueres", asegura Sicilia. El artista utiliza todo tipo de recursos para componer sus obras "desde lo de lo más sencillo, que es un lápiz, pasando por el óleo, la acuarela, el bordado, la fotografía".

Detalle del Salón de baile, intervenido por José María Sicilia. FOTO: Juan Rayos

Biombos y espejos Sicilia no tiene reparos en admitir que se apropia de obras de otros artistas que introduce dentro de los biombos, la estructura en torno a la que ha articulado su diálogo con los salones palaciegos. Estos biombos permiten resguardarse del viento en un interior, pero también recuerdan a los caleidoscopios, muchos están recubiertos con espejos que multiplican las formas y producen, según Sicila "una mise en abyme". En sentido del humor del creador aflora en los títulos de las obras, flores efímeras que se abren de noche y solo duran unas horas, pero que comparten nombre con los duques como la Gloria de la noche alba, Silene alba, Nenúfar alba y Reina de la noche alba. En el Salón de Baile, los visitantes pueden hacerse un selfie con Sicilia autorretratándose con un móvil en una superficie de espejo de uno de sus biombos. El guardapolvos que viste está cuajado de fotos clonadas de sus propios familiares. Un juego irónico con la memoria, la vanidad del artista y la referencia culta a la vanitas, el género de la naturaleza muerta que nos recuerda que somos mortales. Autorretrato de José María Sicilia, con avatares de sus familiares. RTVE.es

"La IA es una herramienta más" El artista confiesa que usa la IA y "muchas cosas están creadas con inteligencia artificial", desde avatares realizados a partir de sus propias fotos familiares, al orden de los objetos en la parte trasera del bastidor de un lienzo que funciona como un expositor con puertas de cristal. Durante la visita para la prensa, ha bromeado con que "sus hijas", tres robots humanoides que van en silla de ruedas porque aún no tienen piernas, se dedican a cambiar de sitio los libros de la instalación. Sobre el futuro del arte frente a la inteligencia artificial, apunta que no puede predecirlo, dice que lo que vivimos ahora era inimaginable hace diez años pero piensa que la IA es "una herramienta más, una prolongación". No la percibe como una amenaza e incluso aboga por el transhumanismo: "Yo estoy deseando convertirme en robot de esta manera. Yo quiero ser parasitado a través de un robot. A ver si cambiamos un poco". Tres obras de Sicilia en la biblioteca del Palacio de Liria. FOTO: Juan Rayos Sicilia asegura que ha tenido total libertad para ocupar los espacios del palacio que es "una superposición de capas y capas de tiempo y de historia, de familias". Perfeccionista, no se siente satisfecho con la obra realizada y prefiere no revisarla, aunque después de una conversación con los guías de la visita ha decidido cambiar la biblioteca y "añadir más fotografías de gente". En uno de los modulos varias figuras brindan en honor del artista hoy, pero luego lo harán por su muerte. Entre los volumenes integrados en Cuando me abrazas, conviven escritores, pensadores, poetas y "los libros de una parte de mi infancia, distopías rusas y después libros relacionados con la biogénesis de Lynn Margulis. El descubrimiento de que tú te asocias con alguien para hacer otra cosa con la simbiosis".