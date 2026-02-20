Estas imágenes de un avión aterrizando sobre el agua con un globo son falsas
Mensajes de redes sociales comparten un vídeo de un avión que aterriza en el agua gracias a un globo inflable y aseguran que se trata de un proyecto real que ha desarrollado Air France para casos de emergencia. Es falso. La grabación la encontramos publicada por una cuenta que indica que está generada con inteligencia artificial.
"Air France ha desarrollado un globo inflable que permite que un avión aterrice en el agua en caso de emergencia. Se estima que esta invención podría salvar miles de millones de vidas", leemos en el mensaje difundido en la red social X y compartido más de 1.500 veces desde el 19 de febrero. La publicación adjunta un vídeo de 14 segundos con imágenes de tres aviones aterrizando con un globo sobre el mar.
No es un avión de Air France, es un vídeo falso que se difunde desde el año pasado
Mediante una búsqueda inversa, hemos detectado que el vídeo se difunde desde el 23 de septiembre de 2025. Lo encontramos publicado por primera vez en una cuenta de la red social Threads que lo compartió junto al siguiente mensaje en inglés: "Diseñado por Marblishm". Marblism es una plataforma que crea contenidos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Hemos analizado las imágenes con varias herramientas de detección de IA y ninguna ofrece resultados concluyentes.
Este vídeo ahora se difunde descontextualizado sin señalar que se trata de una creación digital. Lo encontramos en una cuenta parodia de X que advierte en su descripción, escrita en francés, de que se trata de un perfil satírico: "La desinformación en tiempo real. Medios paródicos". Hemos comprobado que suele compartir vídeos falsos o generados por IA (1 y 2). Una cuenta especializada en inteligencia artificial publicó la grabación explicando que "la IA ha diseñado un avión que puede aterrizar en el agua".
No hay constancia de que AirFrance haya desarrollado este sistema. Mediante una búsqueda en medios de comunicación y en la página oficial y en las redes sociales (1 y 2) de la aerolínea AirFrance no encontramos ningún registro de que hayan diseñado un avión capaz de aterrizar en el agua mediante un globo inflable.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado anteriormente de la difusión de contenidos generados con inteligencia artificial que se presentan en redes como si fueran reales. Es el caso de estas imágenes falsas que difunden como si estuvieran en los archivos del caso Epstein. En esta publicación te explicamos cómo detectar este tipo de creaciones digitales.