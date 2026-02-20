Estas imágenes de un avión aterrizando sobre el agua con un globo son falsas

Mensajes de redes sociales comparten un vídeo de un avión que aterriza en el agua gracias a un globo inflable y aseguran que se trata de un proyecto real que ha desarrollado Air France para casos de emergencia. Es falso. La grabación la encontramos publicada por una cuenta que indica que está generada con inteligencia artificial.

"Air France ha desarrollado un globo inflable que permite que un avión aterrice en el agua en caso de emergencia. Se estima que esta invención podría salvar miles de millones de vidas", leemos en el mensaje difundido en la red social X y compartido más de 1.500 veces desde el 19 de febrero. La publicación adjunta un vídeo de 14 segundos con imágenes de tres aviones aterrizando con un globo sobre el mar.