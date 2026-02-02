Estas dos fotos de Katy Perry con Justin Trudeau en los Grammy son falsas: están creadas con IA

Mensajes de redes difunden dos fotografías que muestran a la cantante Katy Perry con el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau posando en la alfombra roja de la gala de entrega de los Grammy, celebrada el 1 de febrero. Es un bulo. Son dos fotos creadas con inteligencia artificial. La célebre pareja no ha asistido a esta edición de los galardones.

"¡Katy Perry y su novio, Justin Trudeau en la alfombra roja previa al show", leemos en inglés en una publicación con más de 2,6 millones de visualizaciones en X desde el 1 de febrero. El texto incluye dos fotos de Katy Perry con vestido negro junto a su actual pareja, Justin Trudeu, con un esmoquín del mismo color. Las dos imágenes tienen una marca de agencia idéntica a la agencia Getty con la firma de un fotógrafo llamado Andrew Brian.

Estas imágenes de Katy Perry y Justin Trudeu posando en la alfombra roja de los Grammy de 2026 son falsas. Están creadas con inteligencia artificial. Ninguno de los dos asistió a esta edición de los Premios Grammy.

En VerificaRTVE hemos analizado las dos imágenes con la herramienta de detección de contenido generado con IA Hive y concluye que están generadas artificialmente con una probabilidad del 99%, como puedes ver en la imagen inferior.

Resultados que ofrecen las herramientas de detección de IA sobre las fotos VerificaRTVE

También hemos revisado el banco de imágenes y vídeos de Getty y no aparece ninguna fotografía de Katy Perry ni de Justin Trudeau en esta edición de los premios Grammy, celebrada el 1 de febrero. También hemos comprobado que no hay ningún fotógrafo en su archivo de reporteros gráficos que responda al nombre "Andrew Brian".