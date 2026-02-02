Estas dos fotos de Katy Perry con Justin Trudeau en los Grammy son falsas: están creadas con IA
Mensajes de redes difunden dos fotografías que muestran a la cantante Katy Perry con el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau posando en la alfombra roja de la gala de entrega de los Grammy, celebrada el 1 de febrero. Es un bulo. Son dos fotos creadas con inteligencia artificial. La célebre pareja no ha asistido a esta edición de los galardones.
"¡Katy Perry y su novio, Justin Trudeau en la alfombra roja previa al show", leemos en inglés en una publicación con más de 2,6 millones de visualizaciones en X desde el 1 de febrero. El texto incluye dos fotos de Katy Perry con vestido negro junto a su actual pareja, Justin Trudeu, con un esmoquín del mismo color. Las dos imágenes tienen una marca de agencia idéntica a la agencia Getty con la firma de un fotógrafo llamado Andrew Brian.
Estas imágenes de Katy Perry y Justin Trudeu posando en la alfombra roja de los Grammy de 2026 son falsas. Están creadas con inteligencia artificial. Ninguno de los dos asistió a esta edición de los Premios Grammy.
En VerificaRTVE hemos analizado las dos imágenes con la herramienta de detección de contenido generado con IA Hive y concluye que están generadas artificialmente con una probabilidad del 99%, como puedes ver en la imagen inferior.
También hemos revisado el banco de imágenes y vídeos de Getty y no aparece ninguna fotografía de Katy Perry ni de Justin Trudeau en esta edición de los premios Grammy, celebrada el 1 de febrero. También hemos comprobado que no hay ningún fotógrafo en su archivo de reporteros gráficos que responda al nombre "Andrew Brian".
Katy Perry, objetivo de los desinformadores
No es la primera vez que se difunden imágenes falsas creadas con inteligencia artificial de Katy Perry con motivo de una gala de entrega de premios. En VerificaRTVE ya te advertimos sobre las fotos falsas de Katy Perry en la Met Gala. La cantante también fue objetivo de la desinformación en la edición anterior de estos galardones, con estas imágenes falsas de ella y de Rihanna.
La propia artista californiana ha compartido, en ocasiones, estas imágenes falsas en sus redes sociales para advertir a sus seguidores de que no son fotografías reales, aunque, como ella misma ha reconocido, hasta su madre ha caído alguna vez en la trampa.