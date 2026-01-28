Este vídeo de vías de tren agrietadas es falso, está creado con inteligencia artificial

Después del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que provocó 45 muertes, circula en redes sociales un vídeo que muestra una grieta en una vía de tren mientras una voz en off asegura que "el Gobierno está matando a personas". Es falso, es un vídeo creado con inteligencia artificial (IA). Varias herramientas de detección de contenidos hechos con IA detectan que ha sido generado con esta tecnología. Además, la grabación muestra la marca de agua de Sora, el modelo de IA de OpenAI.

Encontramos este vídeo publicado en Instagram el 27 de enero, donde acumula más de 13.000 'me gusta'. La grabación dura 10 segundos y, mientras se muestra la rotura de una vía, se escucha una voz que dice: "Mirad esto, una grieta en pleno carril del tren oxidada abierta. No hay derecho. Falta de mantenimiento total, este Gobierno está matando a personas y les da igual. Prefieren enviar dinero a Marruecos". También encontramos las imágenes difundidas en Facebook y en X.

Este vídeo está creado artificialmente. En las imágenes que circulan en redes como si fueran reales podemos observar la presencia de la marca de agua de Sora, el modelo de inteligencia artificial de OpenAI, que genera vídeos a partir de descripciones de texto.