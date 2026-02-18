Bad Bunny protagonizará la primera película de Residente, un western sobre la historia de Puerto Rico

El artista puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, dará el salto al cine como director con el largometraje Porto Rico. El proyecto no solo marca su estreno tras la cámara, sino que sitúa a Bad Bunny en su primer papel protagonista.

Lejos de los videoclips y la estética urbana, Porto Rico se presenta como un drama histórico. El largometraje, coescrita por Residente y el ganador del Óscar Alexander Dinelaris (Birdman), se define como un "western caribeño". Inspirado en hechos reales, el guion explora la compleja herencia colonial de la isla bajo una mirada visualmente cruda e intensa.

El elenco que acompaña a Bad Bunny eleva las expectativas a nivel internacional. Figuras consagradas como Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem forman parte de una producción que busca equilibrar el talento puertorriqueño con el prestigio de Hollywood.