Bad Bunny protagonizará la primera película de Residente, un western sobre la historia de Puerto Rico
- La obra contará con la participación de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem
- La trama se sitúa en 1898, año en que la isla pasó a manos estadounidenses tras la guerra
El artista puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, dará el salto al cine como director con el largometraje Porto Rico. El proyecto no solo marca su estreno tras la cámara, sino que sitúa a Bad Bunny en su primer papel protagonista.
Lejos de los videoclips y la estética urbana, Porto Rico se presenta como un drama histórico. El largometraje, coescrita por Residente y el ganador del Óscar Alexander Dinelaris (Birdman), se define como un "western caribeño". Inspirado en hechos reales, el guion explora la compleja herencia colonial de la isla bajo una mirada visualmente cruda e intensa.
El elenco que acompaña a Bad Bunny eleva las expectativas a nivel internacional. Figuras consagradas como Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem forman parte de una producción que busca equilibrar el talento puertorriqueño con el prestigio de Hollywood.
La historia en la sombra
Para Residente, este película es la culminación de un sueño de infancia. Recientemente, el artista subrayó que la historia oficial de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia y que su objetivo es narrar los orígenes de su país con la honestidad que merece. La trama se sitúa en el contexto de 1898, año en que la isla pasó de manos españolas a estadounidenses tras la guerra hispano-estadounidense.
Edward Norton, quien también ejerce como productor a través de Class 5 Films, ha comparado la ambición del proyecto con clásicos como El Padrino o Gangs of New York. Según Norton, la película confronta la narrativa del idealismo estadounidense para mostrar la historia "en la sombra". "Reunir a René con Bad Bunny será como una llama encontrando un cartucho de dinamita", ha afirmado el actor.
La producción corre a cargo de 1868 Studios, la alianza estratégica entre Residente y Sony Music, junto a socios como Live Nation Studios. Además, el proyecto cuenta con el sello de garantía del cineasta Alejandro González Iñárritu en la producción ejecutiva, reforzando la naturaleza autoral de la obra.
Mientras Bad Bunny continúa su racha de éxitos tras ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año y su reciente actuación en la Superbowl, esta película representa su mayor desafío hasta la fecha, al estrenarse como protagonista en el cine. Después de breves apariciones en Bullet Train y Bala perdida, el artista se enfrenta ahora a un papel de peso histórico bajo la dirección de un amigo que, según sus colaboradores, ya se perfila como un "visionario visual".