Rescatadas 60 personas migrantes de una embarcación neumática en Fuerteventura

Un total de 60 personas migrantes han sido rescatadas este martes por Salvamento Marítimo. Fueron localizadas en una embarcación neumática a unas 33 millas al suroeste de Morro Jable, en la isla de Fuerteventura.

El operativo se activó después de que la Guardia Civil informara sobre una barca que habría partido desde Tarfaya con rumbo a la isla. Tras el aviso, el Centro de Coordinación de Salvamento en Las Palmas alertó a los buques en la zona, y un mercante fue quien finalmente confirmó el avistamiento de la neumática a unos 74 kilómetros de la costa.