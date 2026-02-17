Rescatadas 60 personas migrantes de una embarcación neumática en Fuerteventura
- La embarcación fue localizada a 33 millas al suroeste de la isla, en Morro Jable
- Los ocupantes eran 53 hombres y 7 mujeres de origen subsahariano y marroquí
Un total de 60 personas migrantes han sido rescatadas este martes por Salvamento Marítimo. Fueron localizadas en una embarcación neumática a unas 33 millas al suroeste de Morro Jable, en la isla de Fuerteventura.
El operativo se activó después de que la Guardia Civil informara sobre una barca que habría partido desde Tarfaya con rumbo a la isla. Tras el aviso, el Centro de Coordinación de Salvamento en Las Palmas alertó a los buques en la zona, y un mercante fue quien finalmente confirmó el avistamiento de la neumática a unos 74 kilómetros de la costa.
Dispositivo de asistencia
La unidad Salvamar Izar ha rescatado a los ocupantes, entre los que se encuentran 53 hombres y 7 mujeres de origen subsahariano y marroquí. Tras ser auxiliados en alta mar, han sido trasladados al muelle de Gran Tarajal, donde estaba prevista su llegada al mediodía.
Una vez en puerto, estas personas han sido recibidas por un dispositivo de la Cruz Roja que ha evaluado su estado de salud y les ha dado asistencia sanitaria.
Este es un nuevo rescate, pero los datos indican que hay un descenso en las llegadas irregulares a las costas españolas. Durante 2025, un total de 36.775 migrantes llegaron de forma irregular a España, lo que supuso una caída del 42,6 % en relación con 2024. Esta tendencia se debe principalmente al desplome del 62 % en el caso de las Islas Canarias, un dato que contrasta con el incremento del 24,5 % registrado en el archipiélago balear respecto al año anterior.