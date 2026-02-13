Coímbra, en alerta máxima ante el riesgo de nuevas inundaciones y el posible desalojo de 9.000 personas

La ciudad de Coímbra se encuentra en alerta máxima ante el riesgo inminente de nuevas inundaciones, las primeras de este siglo. La crisis se precipitó hace dos días, cuando el desbordamiento de un dique en el río Mondego causó la rotura de la autovía A1, la principal vía de comunicación entre Lisboa y Oporto.

Aunque la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) ha informado de que el caudal del río se encuentra más estable, el peligro no ha desaparecido. "En este momento, con base en lo que ocurrió durante la noche, tenemos una situación menos grave, pero el riesgo de tener que evacuar la zona baja de Coímbra se mantiene hasta el final del día", ha recalcado el comandante nacional, Màrio Silvestre, quien ha pedido a la población que esté atenta a nuevos avisos.

Esta alerta responde a la posibilidad de que sea necesario evacuar preventivamente a unas 9.000 personas más, una cifra que se sumaría a los casi 3.600 ciudadanos que ya fueron desalojados el pasado miércoles antes de que el río se desbordara tras la rotura del dique.

Medidas protección ante una crecida sin precedentes La ciudad de Coímbra presenta una imagen inédita en su zona centro, donde se han colocado sacos de arena para proteger uno de los monumentos más importantes del país, la Iglesia de Santa Cruz. Esta es solo una de las muchas medidas preventivas ante la posibilidad de que se produzca una inundación mayor, lo que ha llevado a muchos comerciantes a cerrar sus negocios y a las autoridades a decretar el cierre de las escuelas y de la Universidad de Coímbra. La preocupación se centra también en los niveles de agua de la presa de Aguieira, que, aunque cayeron durante la noche desde el 90% de su capacidad, podrían volver a subir debido a las lluvias previstas para la tarde de este viernes. Mário Silvestre ha afirmado que desde el punto de vista hidrológico la situación no ha cambiado de forma radical. "Una menor precipitación lo que nos permite es tener una mayor capacidad para gestionar el fenómeno y aliviar un poco los impactos inmediatos en la vida de las personas", ha planteado el portavoz, quien ha advertido que todavía no se ha acabado el riesgo. Mientras, la red de infraestructuras ya se ha visto seriamente afectada con 45.000 hogares sin suministro de energía eléctrica en todo el país y la interrupción total de la conexión ferroviaria entre Lisboa y Oporto debido a las condiciones adversas.