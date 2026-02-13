Al menos tres migrantes muertos y cuatro desaparecidos tras naufragar una embarcación en la costa turca

Al menos tres personas han fallecido y cuatro están desaparecidas tras el naufragio, el jueves por la mañana, de una embarcación con migrantes en el mar Egeo, frente a las costas de Turquía, según ha informado la guardia costera turca. Habían zarpado de Foça, en la costa turca del Egeo, en dirección a Grecia.

La guardia costera turca ha rescatado a 38 personas. “Las operaciones de búsqueda continúan para encontrar a los cuatro migrantes en situación irregular que siguen desaparecidos”, indicaron los guardacostas, que enviaron varios barcos y helicópteros.

Tras reunirse en Ankara con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, destacó ayer la importancia de la cooperación bilateral contra la migración irregular y para evitar tragedias en el Egeo.

Mitsotakis recordó que la semana pasada quince ciudadanos afganos murieron al chocar con una patrullera griega la embarcación en la que trataba de llegar a Quíos.

Testimonios de sanitarios que atendieron a supervivientes de este naufragio han declarado que la patrullera griega embistió y pasó por encima de la lancha en la que viajaban los migrantes, algo que niegan las autoridades griegas

Los naufragios son frecuentes en estas peligrosas travesías hacia las islas griegas, puerta de entrada a la Unión Europea. Al menos 524 migrantes han desaparecido o han sido rescatados muertos en el Mediterráneo desde principios de año, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), frente a los 1.873 de todo el año 2025.