No son imágenes de la autora del tiroteo en un instituto de Tumbler Ridge, Canadá, es falso

A raíz del tiroteo masivo del 10 de febrero en un instituto de Tumbler Ridge, Canadá, que terminó con al menos diez muertos y decenas de heridos, en redes sociales han circulado imágenes falsamente atribuidas a la autora, Jesse Van Rootselaar. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos estos mensajes falsos que aprovechan el contexto de que la autora del tiroteo sea una joven trans para lanzar discursos contra este colectivo.

Quien sostiene un arma en esta imagen no es la autora del tiroteo "Esta es la autora de la masacre en Canadá. ¿No notas algo raro?", dice un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 12 de febrero. El texto adjunta una fotografía en la que se ve a una persona sosteniendo un arma que lleva una camiseta con la frase "Princesa de Internet". Otra publicación en esta red social difunde la misma instantánea y dice en portugués que "se han publicado nuevas fotos del autor del ataque que dejó 10 muertos en una escuela de Canadá". Es falso, esta fotografía no muestra a la identificada como autora del tiroteo. Mensaje que difunde la falsedad de que esta imagen muestra a la autora del tiroteo en Canadá VerificaRTVE Esta imagen no muestra a la autora del tiroteo masivo en el instituto de Tumbler Ridge, Canadá. La persona que aparece en la instantánea es el influencer de redes sociales William Sexton, conocido como Vrillium, tal y como informa el verificador estadounidense Snopes. Además, se trata de una fotografía manipulada a partir de una instantánea original (1, 2) en la que no se le muestra sosteniendo un arma, sino una guitarra. Además, la imagen manipulada que ha circulado por redes tiene también un error: en el espejo debería reflejarse la parte superior del arma y no es así. El protagonista de la fotografía confirmó en sus redes sociales que él no era el tirador, escribiendo en esta historia de Instagram del 11 de febrero registrada por Snopes: "Es una locura. Tengo que decir esto: No, no soy el tirador trans de Canadá".

No es un ‘selfie’ de la atacante, es otra persona Otra de las imágenes que se ha atribuido falsamente a la autora del ataque es un ‘selfie’ que muestra en primer plano a una persona mirando a cámara. Esta instantánea ha circulado por redes sociales y publicaciones web. Un mensaje de X la comparte el 11 de febrero asegurando: "Jesse Strang, un adolescente transgénero de 17 años que se identificaba como mujer, fue el autor del tiroteo en Columbia Británica, Canadá, que dejó 10 muertos y unos 25 heridos". Además, una publicación de un portal web difunde la misma fotografía bajo el titular: "Una comunidad de 2.400 habitantes enfrenta su día más oscuro tras tiroteo escolar en Canadá". Es falso. Publicaciones que difunden la falsedad de que estos 'selfies' son de la atacante en Canadá VerificaRTVE No son 'selfies' de Jesse Van Rootselaar. Las facciones de la identificada como autora de la masacre en Canadá no coinciden con las de la persona que aparece en las imágenes de redes, tales como la forma de la boca, la nariz y los ojos. Las fotografías que se han difundido de forma descontextualizada en redes provienen de un perfil de Facebook identificado por la agencia de noticias France Presse (AFP) el 12 de febrero que muestra la fotografía difundida por redes, tal y como puedes ver en la imagen inferior. La mujer identificada erróneamente como la autora del tiroteo sigue viva y se encuentra en Ontario, según confirmó su propia madre a AFP. También contó que la joven estaba "devastada" por la situación y tenía miedo de salir tras ser identificada erróneamente. "No entiendo cómo (su perfil) estaba vinculado a este delito, aparte del hecho de que es trans y tiene el apellido Strang", señaló a la agencia. Perfil de Facebook del que proviene la instantánea descontextualizada VerificaRTVE