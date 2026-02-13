No son imágenes de la autora del tiroteo en un instituto de Tumbler Ridge, Canadá, es falso
A raíz del tiroteo masivo del 10 de febrero en un instituto de Tumbler Ridge, Canadá, que terminó con al menos diez muertos y decenas de heridos, en redes sociales han circulado imágenes falsamente atribuidas a la autora, Jesse Van Rootselaar. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos estos mensajes falsos que aprovechan el contexto de que la autora del tiroteo sea una joven trans para lanzar discursos contra este colectivo.
Quien sostiene un arma en esta imagen no es la autora del tiroteo
"Esta es la autora de la masacre en Canadá. ¿No notas algo raro?", dice un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 12 de febrero. El texto adjunta una fotografía en la que se ve a una persona sosteniendo un arma que lleva una camiseta con la frase "Princesa de Internet". Otra publicación en esta red social difunde la misma instantánea y dice en portugués que "se han publicado nuevas fotos del autor del ataque que dejó 10 muertos en una escuela de Canadá". Es falso, esta fotografía no muestra a la identificada como autora del tiroteo.
Esta imagen no muestra a la autora del tiroteo masivo en el instituto de Tumbler Ridge, Canadá. La persona que aparece en la instantánea es el influencer de redes sociales William Sexton, conocido como Vrillium, tal y como informa el verificador estadounidense Snopes. Además, se trata de una fotografía manipulada a partir de una instantánea original (1, 2) en la que no se le muestra sosteniendo un arma, sino una guitarra. Además, la imagen manipulada que ha circulado por redes tiene también un error: en el espejo debería reflejarse la parte superior del arma y no es así. El protagonista de la fotografía confirmó en sus redes sociales que él no era el tirador, escribiendo en esta historia de Instagram del 11 de febrero registrada por Snopes: "Es una locura. Tengo que decir esto: No, no soy el tirador trans de Canadá".
No es un ‘selfie’ de la atacante, es otra persona
Otra de las imágenes que se ha atribuido falsamente a la autora del ataque es un ‘selfie’ que muestra en primer plano a una persona mirando a cámara. Esta instantánea ha circulado por redes sociales y publicaciones web. Un mensaje de X la comparte el 11 de febrero asegurando: "Jesse Strang, un adolescente transgénero de 17 años que se identificaba como mujer, fue el autor del tiroteo en Columbia Británica, Canadá, que dejó 10 muertos y unos 25 heridos". Además, una publicación de un portal web difunde la misma fotografía bajo el titular: "Una comunidad de 2.400 habitantes enfrenta su día más oscuro tras tiroteo escolar en Canadá". Es falso.
No son 'selfies' de Jesse Van Rootselaar. Las facciones de la identificada como autora de la masacre en Canadá no coinciden con las de la persona que aparece en las imágenes de redes, tales como la forma de la boca, la nariz y los ojos. Las fotografías que se han difundido de forma descontextualizada en redes provienen de un perfil de Facebook identificado por la agencia de noticias France Presse (AFP) el 12 de febrero que muestra la fotografía difundida por redes, tal y como puedes ver en la imagen inferior. La mujer identificada erróneamente como la autora del tiroteo sigue viva y se encuentra en Ontario, según confirmó su propia madre a AFP. También contó que la joven estaba "devastada" por la situación y tenía miedo de salir tras ser identificada erróneamente. "No entiendo cómo (su perfil) estaba vinculado a este delito, aparte del hecho de que es trans y tiene el apellido Strang", señaló a la agencia.
Esta tampoco es "la autora de la matanza de Canadá"
"De acuerdo con el Parlamento europeo esta persona es una mujer y es la autora con A de la matanza de Canadá", leemos en un mensaje de X compartido el 13 de febrero. La publicación adjunta una fotografía de una persona en primer plano con los labios pintados de rojo. Es falso, esta no es la autora del tiroteo en Canadá, es una poeta neozelandesa que no guarda relación con los hechos.
No es Jesse Van Rootselaar, quien aparece en la instantánea es Essa May Ranapiri, una poeta de Nueva Zelanda. Las facciones de ambas no son coincidentes y una búsqueda inversa de la imagen revela que la misma foto que circula por redes sociales aparece en varias publicaciones en las que hablan de la artista Essa May Ranapiri (1, 2, 3). En la biografía de su página web profesional se puede observar otra fotografía de ella que coincide con la que ha circulado por redes, así como en este vídeo en el que la entrevistan o en su perfil de Instagram.
La difusión de fotografías descontextualizadas o manipuladas de personas trans para atribuirles falsamente la autoría de asesinatos es una práctica habitual entre los desinformadores pero, según los datos aportados por diferentes investigaciones, entre ellas esta de Reuters, los sospechosos trans representan una minoría de todos los tiroteos masivos registrados en Estados Unidos en la última década. El director ejecutivo de The Gun Violence Archive (GVA), Mark Bryant, los cifró en un 0,11% en 2023.
En VerificaRTVE ya te hemos contado cómo el tiroteo de Mineápolis reavivó los bulos y los mensajes de odio contra el colectivo trans en Estados Unidos. También desmentimos las imágenes falsas creadas con IA que se presentaron como autores del tiroteo a Trump el 13 de julio de 2024 y la que se atribuyó falsamente al autor del tiroteo en un instituto de Georgia (Estados Unidos) el 4 de septiembre de 2024.