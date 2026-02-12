"Si no te gusta Estados Unidos, vuélvete a tu país": esta frase de Pitbull no está dirigida a Bad Bunny
Tras la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl 2026, en redes sociales han circulado contenidos falsos sobre el artista puertorriqueño: desde un vídeo descontextualizado del cantante Pitbull, atribuido falsamente a un mensaje de respuesta a Bad Bunny, a un audio manipulado la voz del artista cantando sin autotune.
Pitbull no responde en este vídeo a Bad Bunny, es un concierto de 2021
"El cantante cubano Pitbull se ha vuelto viral contestando a Bad Bunny. Vuélvete al país de donde viniste si no te gustan los Estados Unidos", leemos en un mensaje en la red social X compartido más de 3.700 veces desde el 10 de febrero. Junto a este mensaje se publica un vídeo editado de 24 segundos, en cuya parte superior vemos dos fotos de Bad Bunny y, en la parte inferior, un vídeo de Pitbull sobre un escenario en el que se le oye decir en inglés: "Si no te gusta vivir en Estados Unidos, vuélvete a los países de donde vinimos y verás cuánto aprecias Estados Unidos". Es falso
Este vídeo no es actual, se grabó en 2021. Hemos comprobado mediante una búsqueda inversa por los fotogramas del vídeo de Pitbull que se difunde desde hace más de cinco años. Lo encontramos en una publicación de TikTok del 28 de septiembre de 2021. La cadena de televisión estadounidense Fox News y la revista Newsweek informaron días después sobre este vídeo de Pitbull que circulaba en redes sociales, pero no hay ninguna mención a Bad Bunny en estas publicaciones. En esas fechas, el artista de Miami de origen cubano se encontraba en mitad de su gira "I Feel Good Tour", y actuó en varios conciertos en los días anteriores a la publicación de este vídeo en redes.
Mediante una búsqueda por los nombres de estos dos artistas tampoco encontramos ningunas declaraciones recientes de Pitbull sobre la actuación del puertorriqueño en la Super Bowl.
Una de las dos fotografías de Bad Bunny que incluye este montaje es falsa; en concreto, la que aparece en la esquina superior izquierda. En VerificaRTVE ya hemos aclarado que esa foto del artista puertorriqueño quemando una bandera de Estados Unidos no es real, sino que está generada con inteligencia artificial (IA).
No es Bad Bunny sin autotune, es una manipulación de su actuación en el show de Jimmy Fallon
"Al principio pensé que era una broma, pero al parecer es real. Es Bad Bunny sin autotune. En un concierto en 2023, la pista que lo acompañaba se apagó y todo lo que podía escuchar era su monitor interno, así que siguió", leemos en un mensaje compartido 1.000 veces en la red social X desde el 11 de febrero. Acompaña la publicación de un vídeo de 41 segundos en el que podemos ver a Bad Bunny interpretando la canción 'Estamos Bien' pero su voz está desafinada.
El audio está manipulado a partir del vídeo original: una actuación musical de Bad Bunny en el programa de televisión de Jimmy Fallon. Mediante una búsqueda inversa por los fotogramas del vídeo hemos comprobado que no corresponde a "un concierto de 2023" como aseguran en redes, sino a la actuación del artista puertorriqueño el 27 de septiembre de 2018 en el programa 'The Tonight Show' presentado por Jimmy Fallon en la cadena estadounidense NBC. Sin embargo, puedes comprobar que el sonido es diferente y que Bad Bunny no cantaba como muestra el vídeo manipulado que ahora se difunde en X. La revista Rolling Stone y la televisión estadounidense Telemundo informaron de esta misma actuación destacando que ese día Bad Bunny hizo su debut televisivo como invitado musical en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon y que el artista puertorriqueño "dedicó su interpretación de ‘Estamos Bien’ a las víctimas del huracán María en Puerto Rico".
En VerificaRTVE ya te hemos alertado anteriormente de otros mensajes falsos relacionados con el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl, como que su actuación desplomó la audiencia del 'show' de este partido de fútbol americano. También es falso que el niño a quien el artista entregó el premio Grammy durante la Super Bowl no es Liam Conejo Ramos, el menor detenido por el ICE.