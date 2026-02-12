"Si no te gusta Estados Unidos, vuélvete a tu país": esta frase de Pitbull no está dirigida a Bad Bunny

Tras la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl 2026, en redes sociales han circulado contenidos falsos sobre el artista puertorriqueño: desde un vídeo descontextualizado del cantante Pitbull, atribuido falsamente a un mensaje de respuesta a Bad Bunny, a un audio manipulado la voz del artista cantando sin autotune.

Pitbull no responde en este vídeo a Bad Bunny, es un concierto de 2021

"El cantante cubano Pitbull se ha vuelto viral contestando a Bad Bunny. Vuélvete al país de donde viniste si no te gustan los Estados Unidos", leemos en un mensaje en la red social X compartido más de 3.700 veces desde el 10 de febrero. Junto a este mensaje se publica un vídeo editado de 24 segundos, en cuya parte superior vemos dos fotos de Bad Bunny y, en la parte inferior, un vídeo de Pitbull sobre un escenario en el que se le oye decir en inglés: "Si no te gusta vivir en Estados Unidos, vuélvete a los países de donde vinimos y verás cuánto aprecias Estados Unidos". Es falso

Mensaje de X que difunde este vídeo de Pitbull como si fuera actual. VerificaRTVE

Este vídeo no es actual, se grabó en 2021. Hemos comprobado mediante una búsqueda inversa por los fotogramas del vídeo de Pitbull que se difunde desde hace más de cinco años. Lo encontramos en una publicación de TikTok del 28 de septiembre de 2021. La cadena de televisión estadounidense Fox News y la revista Newsweek informaron días después sobre este vídeo de Pitbull que circulaba en redes sociales, pero no hay ninguna mención a Bad Bunny en estas publicaciones. En esas fechas, el artista de Miami de origen cubano se encontraba en mitad de su gira "I Feel Good Tour", y actuó en varios conciertos en los días anteriores a la publicación de este vídeo en redes.

Mediante una búsqueda por los nombres de estos dos artistas tampoco encontramos ningunas declaraciones recientes de Pitbull sobre la actuación del puertorriqueño en la Super Bowl.

Una de las dos fotografías de Bad Bunny que incluye este montaje es falsa; en concreto, la que aparece en la esquina superior izquierda. En VerificaRTVE ya hemos aclarado que esa foto del artista puertorriqueño quemando una bandera de Estados Unidos no es real, sino que está generada con inteligencia artificial (IA).