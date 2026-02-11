La actuación de Bad Bunny no ha "desplomado" la audiencia de la Super Bowl 2026, es falso
Se ha difundido en redes sociales que la actuación del cantante Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl el 8 de febrero hizo que se "desplomara" la audiencia. Es falso. El show del artista puertorriqueño acumuló 128,2 millones de espectadores, una cifra superior a la media de la retransmisión de ese día y que sitúa la actuación en el cuarto show de medio tiempo más visto, según la agencia de noticias AP.
"Esta es la cara del comisionado de la NFL en el momento exacto en que se da cuenta de que el show de medio tiempo se desplomó un 39%", leemos en un mensaje compartido más 2.300 veces y que acumula 2,4 millones de visualizaciones en la red social X desde el 10 de febrero. La publicación difunde un vídeo en el que podemos ver al Comisionado de la NFL, Roger Goodell, mirando hacia las gradas y parte de la actuación de Bad Bunny.
Bad Bunny tuvo una audiencia de 128,2 millones, superior a la media del evento
El espectáculo de Bud Bunny en el intermedio del partido de la Super Bowl tuvo una audiencia de 128,2 millones de espectadores en Estados Unidos, según los datos aportados por el medidor de audiencias Nielsen y compartidos por la National Football League. Medios de comunicación estadounidenses como The New York Times y la agencia de noticias Associated Press han dado la misma cifra de espectadores durante la actuación del artista puertorriqueño. Esta cifra no supone una bajada del 39% como afirma el mensaje, ya que la audiencia que tuvo el artista en el intermedio supera, de hecho, la audiencia media registrada por el evento en su conjunto: 124,9 millones de espectadores. Según informa AP, el espectáculo de Bad Bunny se ha convertido en "el cuarto show de medio tiempo más visto", por detrás de los ofrecidos por Kendrick Lamar (133,5 millones en 2025), Michael Jackson (133,4 millones en 1993) y Usher (129,3 millones en 2024).
La persona que aparece en el vídeo difundido es Roger Goodell, quien preside la NFL. Una vez concluida la actuación de Bad Bunny, la Liga de Fútbol compartió en sus redes sociales un vídeo en el que se ve a Goodell saludando y abrazando al artista.
En VerificaRTVE hemos desmentido otros contenidos desinformativos relacionados relacionados con la Super Bowl 2026, como la falsedad de que Bad Bunny enseña un balón con el mensaje "Fuck ICE" durante su actuación. También te aclaramos que el niño con el Grammy de Bad Bunny no es Liam Conejo, un niño de cinco años detenido por el ICE.