La actuación de Bad Bunny no ha "desplomado" la audiencia de la Super Bowl 2026, es falso

Se ha difundido en redes sociales que la actuación del cantante Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl el 8 de febrero hizo que se "desplomara" la audiencia. Es falso. El show del artista puertorriqueño acumuló 128,2 millones de espectadores, una cifra superior a la media de la retransmisión de ese día y que sitúa la actuación en el cuarto show de medio tiempo más visto, según la agencia de noticias AP.

"Esta es la cara del comisionado de la NFL en el momento exacto en que se da cuenta de que el show de medio tiempo se desplomó un 39%", leemos en un mensaje compartido más 2.300 veces y que acumula 2,4 millones de visualizaciones en la red social X desde el 10 de febrero. La publicación difunde un vídeo en el que podemos ver al Comisionado de la NFL, Roger Goodell, mirando hacia las gradas y parte de la actuación de Bad Bunny.