Comienza el derribo de la Residencia, "cuna de Cantabria" y emblema de Santander

Santander y Cantabria han comenzado hoy a decir adiós a uno de sus edificios más emblemáticos. La Residencia Cantabria, que ha dominado el paisaje de la ciudad durante los últimos 57 años, ha iniciado su desmontaje. Termina así una etapa que arrancó a finales de la década de 1960, con la compra del terreno por parte del entonces Instituto Nacional de Previsión a la Diputación Provincial de Santander por 85 millones de pesetas.

El complejo sanitario fue inaugurado en 1969, con más de seiscientas camas repartidas en trece plantas en una loma frente a la Casa de Salud Valdecilla. El centro, cuya denominación completa y oficial era Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Cantabria, se convirtió en poco tiempo en una seña de identidad y en una referencia en el ámbito sanitario, especialmente a raíz de su transformación en hospital materno-infantil.

02.03 min La historia de la Residencia Cantabria en imágenes

El derrumbe de parte de la fachada del edificio de Traumatología de Valdecilla en 1999 hizo que tanto la Residencia como el Hospital de Liencres tuvieran que asumir algunos servicios sanitarios.

Imagen reciente del exterior de la Residencia, en el que los desperfectos son visibles RTVE CANTABRIA

Durante la siguiente década, los efectos del paso del tiempo comenzaron a hacerse patentes en forma de desprendimientos en el exterior de la Residencia y problemas en la ventilación, que obligaron a cerrar quirófanos. En el año 2016 terminó la actividad que durante 47 años llenó de vida el centro sanitario.

Un edificio entrañable y querido La Residencia recibe con todo merecimiento el cariñoso apelativo de "cuna de Cantabria". Allí han venido al mundo alrededor de 250.000 personas en una comunidad autónoma que no alcanza las 600.000. Además de haber sido lo primero que han visto en sus vidas, la omnipresencia del edificio en el paisaje de Santander ha hecho que los cántabros lo consideren como algo propio. Tanto que a muchos les costará acostumbrarse a no ver más esa mole erguida en el barrio de Cazoña. 01.26 min Recuerdos de la Residencia Cantabria 01.43 min Ángel Álvarez fue ginecólogo en la Residencia Cantabria Imagen de la Residencia Cantabria en 1992 RTVE CANTABRIA

La demolición durará 18 meses El plan de desmontaje de la Residencia Cantabria se estructura en cuatro fases. Adjudicado a la empresa pública TRAGSA, el proyecto afecta a todos los edificios menos el del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL). El proyecto pretende "garantizar la máxima seguridad, minimizar el impacto sobre el entorno y asegurar el cumplimiento estricto de la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales". Cada etapa cuenta con procesos específicos y personal especializado. GOBIERNO DE CANTABRIA La demolición de la Residencia se prolongará durante 18 meses. Los cuatro primeros corresponderán a la retirada manual de instalaciones, falsos techos y elementos inertes. Durante esta fase, las edificaciones conservarán su volumen, fachadas y cubiertas originales, por lo que el avance de los trabajos no será visible. A continuación, se desmontarán los elementos que contienen amianto. Se trata de la fase más delicada del proyecto dada la toxicidad de ese material. También será la más prolongada, con una previsión de 9 meses. Algunos componentes deberán extraerse en atmosferas confinadas dentro del edificio, con estrictos protocolos de seguridad. Una vez retirado todo el amianto, que será depositado y tratado conforme a la normativa vigente, se demolerán de manera mecánica las estructuras de los edificios con maquinaria pesada y de arriba hacia abajo. Estos trabajos durarán cuatro meses, a los que seguirá otro más para acondicionar y explanar el terreno para su futura urbanización. El presupuesto de todo el proyecto de demolición es de casi 16 millones de euros.