Sáenz de Buruaga confía en retomar las negociaciones sobre el presupuesto de 2026 en febrero
- La presidenta de Cantabria asegura que no es su objetivo convocar elecciones anticipadas
- María José Sáenz de Buruaga señala en RNE que el desmontaje de la Residencia Cantabria comenzará en la primera semana de febrero
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, no descarta aprobar los presupuestos de la comunidad para 2026, a pesar del rechazo inicial del Parlamento al proyecto del Gobierno. No obstante, la jefa del Ejecutivo regional ha defendido que no es incompatible gobernar con los prepuestos prorrogados después de haber impulsado importantes reformas estructurales en la primera mitad de la legislatura.
En el espacio La Entrevista de Radio Nacional, Sáenz de Buruaga, ha puesto sus esperanzas en que los contactos se retomen en febrero coincidiendo con la reanudación del periodo de sesiones. La presidenta ha reafirmado su disposición al diálogo y ha interpelado directamente al PRC, partido del que espera un cambio de actitud.
Proyectos en marcha
A pesar de esta situación, la presidenta se ha mostrado optimista de cara a este año 2026 ya que, según ha adelantado, muchos de los proyectos puestos en marcha avanzan. Es el caso del Centro Logístico de la Pasiega. Sáenz de Buruaga ha afirmado que ya está cerrado el borrador del convenio de financiación de la estación intermodal. El objetivo es iniciar ya la tramitación y aprobarlo el próximo mes de abril.
Sáenz de Buruaga también ha avanzado novedades sobre otro de los proyectos estrella de la legislatura: el Parque Científico de la Salud. La primera semana de febrero comenzarán los trabajos de desmontaje y demolición de la antigua Residencia Cantabria, unas obras que tendrán un presupuesto de 17 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Sáenz de Buruaga se ha referido al futuro complejo sanitario como el más trascendente que tiene Cantabria a largo plazo.
Aquí puedes escuchar la entrevista completa: