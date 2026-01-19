Sáenz de Buruaga confía en retomar las negociaciones sobre el presupuesto de 2026 en febrero

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, no descarta aprobar los presupuestos de la comunidad para 2026, a pesar del rechazo inicial del Parlamento al proyecto del Gobierno. No obstante, la jefa del Ejecutivo regional ha defendido que no es incompatible gobernar con los prepuestos prorrogados después de haber impulsado importantes reformas estructurales en la primera mitad de la legislatura.

En el espacio La Entrevista de Radio Nacional, Sáenz de Buruaga, ha puesto sus esperanzas en que los contactos se retomen en febrero coincidiendo con la reanudación del periodo de sesiones. La presidenta ha reafirmado su disposición al diálogo y ha interpelado directamente al PRC, partido del que espera un cambio de actitud.