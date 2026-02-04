Pedro Prada asegura que las obras de la protonterapia del Hospital Valdecilla avanzan "a buen ritmo"

Las obras de la Unidad de Protonterapia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla avanzan a buen ritmo, será una realidad este año y comenzará a tratar pacientes en 2027. Así lo ha asegurado en declaraciones a RNE Pedro Prada, jefe de servicio de Oncología Radioterápica del hospital. Prada afirma que es el último paso para conseguir que el centro sanitario cuente con toda la tecnología disponible en sus servicios de tratamiento del cáncer. Cantabria, añade, es una comunidad "afortunada" por disponer de unos servicios "punteros".

00.54 min Las obras de la protonterapia de Valdecilla avanzan "a buen ritmo"

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) recuerda este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, la importancia de la investigación para vencer a la enfermedad. La entidad ha visibilizado su lucha contra la enfermedad regalando lazos y pulseras verdes en el muelle Calderón, en Santander, también a las estatuas de los raqueros. Junto a ellos, los voluntarios han instalado su mesa informativa para dar a conocer a los paseantes su labor de acompañamiento y asesoría a los pacientes oncológicos. También para explicar, como ha hecho el consejero de Salud, César Pascual, que la detección precoz de los tumores es la mejor manera de poder tratarlos con éxito.

01.32 min El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, en el Día Mundial contra el Cáncer