La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y a López Madrid del encargo para hostigar a la doctora Elisa Pinto

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al empresario Javier López Madrid respecto al supuesto encargo para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, al no quedar acreditado que existiese un pago o dádiva en contraprestación a este supuesto servicio.

El tribunal subraya que la doctora y el empresario mantenían "un grave conflicto personal que desembocó en denuncias cruzadas entre ambas partes".

La sentencia considera probado que el 10 de diciembre de 2013 López Madrid y Redondo acudieron a la consulta de Pinto en Madrid "a instancias" de Villarejo. Una vez allí, López Madrid, según el fallo, acompañado de Redondo, se dirigió a la doctora diciéndole que dejara de hacerle continuas llamadas de teléfono y que si continuaba con las mismas la Policía iría a verla. Este último, en relación con las llamadas que atribuía a Pinto, aseguró que estaban en poder de la Policía.

El tribunal ha absuelto a Villarejo y López Madrid de un delito de cohecho, al igual que a Redondo, a quien también acusaba la doctora Pinto, que ejercía la acusación popular y pedía para los investigados penas de cárcel de entre 6 y 4 años de prisión.

La Sala de lo Penal coincide así con el criterio de la Fiscalía, que no presentó acusación y que, en la exposición de su informe final, pidió la absolución a los acusados porque no se había encontrado prueba del supuesto pago.