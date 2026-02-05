La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y a López Madrid del encargo para hostigar a la doctora Elisa Pinto
- El tribunal ha absuelto a ambos de un delito de cohecho, al igual que al socio de Villarejo, Rafael Redondo
- Queda pendiente otro proceso por acoso, amenazas y lesiones, ante el Juzgado de lo Penal 10 de Madrid
La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al empresario Javier López Madrid respecto al supuesto encargo para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, al no quedar acreditado que existiese un pago o dádiva en contraprestación a este supuesto servicio.
El tribunal subraya que la doctora y el empresario mantenían "un grave conflicto personal que desembocó en denuncias cruzadas entre ambas partes".
La sentencia considera probado que el 10 de diciembre de 2013 López Madrid y Redondo acudieron a la consulta de Pinto en Madrid "a instancias" de Villarejo. Una vez allí, López Madrid, según el fallo, acompañado de Redondo, se dirigió a la doctora diciéndole que dejara de hacerle continuas llamadas de teléfono y que si continuaba con las mismas la Policía iría a verla. Este último, en relación con las llamadas que atribuía a Pinto, aseguró que estaban en poder de la Policía.
El tribunal ha absuelto a Villarejo y López Madrid de un delito de cohecho, al igual que a Redondo, a quien también acusaba la doctora Pinto, que ejercía la acusación popular y pedía para los investigados penas de cárcel de entre 6 y 4 años de prisión.
La Sala de lo Penal coincide así con el criterio de la Fiscalía, que no presentó acusación y que, en la exposición de su informe final, pidió la absolución a los acusados porque no se había encontrado prueba del supuesto pago.
Villarejo y López Madrid tienen pendiente otro juicio por acoso, amenazas y lesiones a Pinto
Este caso es un procedimiento judicial distinto al que está pendiente en un juzgado penal de Madrid, donde Villarejo y López Madrid se sentarán en el banquillo acusados de acoso, amenazas y lesiones a la dermatóloga Elisa Pinto.
La abogada de Elisa Pinto expuso en su escrito de acusación que el empresario estuvo "varias veces" en las oficinas de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo. Según la letrada, el mencionado encuentro de 2013 se produjo "con intención de hostigarla". "La visita causó miedo en Elisa Pinto, que se sintió amenazada porque en ese momento no existía ninguna denuncia", precisó la abogada.
Estos delitos de amenazas, coacciones y lesiones agravadas no se han juzgado en este procedimiento, cuyo resultado se ha dado a conocer este jueves. Los hechos, dice, son competencia del Juzgado de lo Penal 10 de Madrid. Estaba previsto que este próximo juicio comenzase el pasado 2 de febrero, pero se pospuso porque la jueza encargada cambió de destino y quien le sustituye tiene que tener conocimiento de la causa.
Con la sentencia conocida hoy, Villarejo ha sido absuelto en cinco piezas del caso Tándem y acumula dos condenas, la más abultada de 13 años, si bien solo en una de las piezas juzgadas hasta ahora el tribunal le ha considerado responsable de cohecho, que es el delito que está siendo el más controvertido.