Irán autoriza a las mujeres a conducir motocicletas

El Gobierno iraní ha aprobado un decreto por el que se autoriza a expedir permisos de conducir motocicletas a mujeres, lo que pone fin a una prohibición que se remonta a la fundación de la República Islámica en 1979.

La aprobación de esta medida se produce tras meses de debates en el país acerca de si se debía permitir a las mujeres conducir motos, algo que en realidad ya ocurría con numerosas féminas haciendo uso de los vehículos de dos ruedas aunque en la práctica era ilegal.

El artículo 20 de la Ley de Tráfico iraní menciona a "hombres" en su apartado sobre los permisos de conducción de motocicletas y ello había llevado hasta ahora a las autoridades a no emitir licencias a mujeres hasta ahora.

El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, ha firmado un decreto que "ordena a la Policía de la República Islámica emitir permisos de conducir para mujeres", según ha informado este miércoles la agencia ISNA y recoge EFE.

El decreto establece además que la Policía debe formar a las aspirantes a conductoras, así como llevar a cabo los exámenes para obtener el permiso.