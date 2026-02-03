La plataforma de pagos PayPal nombra al español Enrique Lores como su nuevo consejero delegado

La plataforma de pagos digitales PayPal ha anunciado este martes que el español Enrique Lores será su nuevo consejero delegado (CEO), un cargo que ejercerá desde el próximo 1 de marzo. La compañía, que ha anunciado el cambio en su cuenta de X, realiza este movimiento con la intención de cambiar la estrategia de crecimiento de la empresa después de que las expectativas sobre esta cuestión hayan decepcionado a los mercados.

Lores, de 61 años de edad y exCEO de HP, reemplazará a Alex Chriss y durante esta transición, el director financiero de PayPal, Jamie Miller, será el consejero delegado interino. Por su parte, David Dorman ha sido nombrado como presidente independiente del consejo de administración de la compañía con efecto inmediato.