La plataforma de pagos PayPal nombra al español Enrique Lores como su nuevo consejero delegado
- Ejercerá el cargo a partir del próximo 1 de marzo y reemplazará a Alex Chriss
- Busca cambiar su estrategia de crecimiento tras unos resultados de ingresos y beneficios peores de lo esperado
La plataforma de pagos digitales PayPal ha anunciado este martes que el español Enrique Lores será su nuevo consejero delegado (CEO), un cargo que ejercerá desde el próximo 1 de marzo. La compañía, que ha anunciado el cambio en su cuenta de X, realiza este movimiento con la intención de cambiar la estrategia de crecimiento de la empresa después de que las expectativas sobre esta cuestión hayan decepcionado a los mercados.
Lores, de 61 años de edad y exCEO de HP, reemplazará a Alex Chriss y durante esta transición, el director financiero de PayPal, Jamie Miller, será el consejero delegado interino. Por su parte, David Dorman ha sido nombrado como presidente independiente del consejo de administración de la compañía con efecto inmediato.
Beneficios e ingresos por debajo de las expectativas del mercado
Este cambio se da después de que PayPal reportara un beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas. Con respeto a ello, la empresa ha indicado que el consejo de administración ha decidido que "el ritmo de cambio y ejecución no estaba en línea" con lo esperado.
"Enrique Lores es ampliamente reconocido como un líder visionario que prioriza la innovación centrada en el cliente con un impacto demostrable. Su sólida trayectoria liderando transformaciones complejas y una ejecución disciplinada a nivel global garantizarán que PayPal mantenga su liderazgo en la dinámica industria de los pagos, ahora y en el futuro", ha indicado Dorman.
La decisión del consejo de administración llega tras una evaluación exhaustiva del desempeño de PayPal frente a la competencia. Aunque la firma ha reconocido avances en los últimos dos años, la junta directiva ha concluido que el "ritmo de cambio y ejecución no estuvo a la altura de las expectativas". Lores ha formado parte del consejo de administración de PayPal durante casi cinco años y ejercía como su presidente desde julio de 2024.
Mientras tanto, las acciones de la compañía caían más del 17% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, después de que la junta directiva del gigante de pagos digitales dijera que el ritmo de cambio y la ejecución bajo el mandato de Chriss no estaban en línea con sus expectativas.