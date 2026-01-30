Salvador Sobral y otros 70 artistas retiran su música de Spotify por emitir anuncios del ICE, entre otras razones

Un total de 70 artistas y bandas, entre los que destacan nombres como Salvador Sobral, Clara Peya, Magalí Sare o Els Surfing Sirles, retiran desde este viernes su obra de Spotify.

Según ha informado la plataforma catalana Boicot a Spotify en su página web, la inversión de cerca de 700 millones de euros del consejero delegado de la compañía (CEO), Daniel Ek, en una empresa armamentística alemana que fabrica tecnología militar con inteligencia artificial es uno de los motivos que ha llevado a esa decisión.

Además, la plataforma da otras razones para el boicot, como que en Estados Unidos Spotify emite anuncios del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que lidera la ofensiva migratoria del presidente, Donald Trump.

Boicot a Spotify también denuncia que la empresa paga solo entre 0,001 y 0,003 euros por reproducción, lo que beneficia especialmente a los grandes artistas, además de que "desarrolla y promueve contenido generado con IA, vulnera derechos de autor y acumula millones de visualizaciones que no retribuyen a artistas reales".