Salvador Sobral y otros 70 artistas retiran su música de Spotify por emitir anuncios del ICE, entre otras razones
- La plataforma Boicot a Spotify también denuncia la inversión del CEO de la compañía en una empresa de armas alemana
- La baja retribución a los artistas, entre 0,001 y 0,003 euros por reproducción, es otro de los motivos de este boicot
Un total de 70 artistas y bandas, entre los que destacan nombres como Salvador Sobral, Clara Peya, Magalí Sare o Els Surfing Sirles, retiran desde este viernes su obra de Spotify.
Según ha informado la plataforma catalana Boicot a Spotify en su página web, la inversión de cerca de 700 millones de euros del consejero delegado de la compañía (CEO), Daniel Ek, en una empresa armamentística alemana que fabrica tecnología militar con inteligencia artificial es uno de los motivos que ha llevado a esa decisión.
Además, la plataforma da otras razones para el boicot, como que en Estados Unidos Spotify emite anuncios del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que lidera la ofensiva migratoria del presidente, Donald Trump.
Boicot a Spotify también denuncia que la empresa paga solo entre 0,001 y 0,003 euros por reproducción, lo que beneficia especialmente a los grandes artistas, además de que "desarrolla y promueve contenido generado con IA, vulnera derechos de autor y acumula millones de visualizaciones que no retribuyen a artistas reales".
Boicot a Spotify recomienda otras opciones con un mejor "perfil ético"
Es por ello por lo que la plataforma reclama, tanto a artistas como usuarios, abandonar Spotify a partir de este viernes, y recomienda una serie de opciones con un mejor "perfil ético" como Qobuz, Mirlo, Faircamp y Navidrome.
Así, Salvador Sobral ha retirado de su perfil toda su obra —tan solo quedan colaboraciones con otros artistas que él no puede retirar— y luce como foto de perfil el emblema de Boicot a Spotify.
La decisión del ganador de Eurovision en 2017 se suma a la de 70 artistas más, aparte de los citados anteriormente, como Vic Moliner, The Sey Sisters, Los Sara Fontán, Joana Gomila, Maio o Mar Pujol.