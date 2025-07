Quevedo y Morad encabezan la lista de cantantes españoles más escuchados en el extranjero

Spotify revela cuáles son las 30 canciones españolas más escuchadas fuera de nuestras fronteras durante la primera mitad de 2025. Quevedo, Morad, Bad Gyal o JC Reyes destacan en una lista de artistas españoles a remolque de los latinoamericanos.

El crecimiento de la música española en los auriculares extranjeros es notorio. Habría que destacar que 19 de las 30 canciones de esta lista son colaboraciones entre artistas españoles e hispanoamericanos y los segundos son más que los primeros. Puerto Rico es el país más representado -en hasta 6 de los temas-, seguido de cerca por Argentina y Colombia con 4 y Chile y México con 3.

Si no tenemos a las reinas

La canción más escuchada en el extranjero es "Super", de la rapera barcelonesa BB Trickz. Aun así, de los 20 artistas españoles que componen la lista, tan solo 5 son mujeres. Las que han contado con una mayor presencia son Bad Gyal con sus tres colaboraciones -"Angelito" con Trueno, "Comernos" con Omar Coutz y "Orilla" con 8belial y Virtual Flavor- y Aitana con tres temas de su nuevo disco Cuarto azul.

Las otras dos artistas españolas que han entrado en la lista son Lola Índigo y Lía Kali. La segunda lo hace con "Me muero" de la mano de Eladio Carrión y la exconcursante de OT con "La reina - Remix" junto a María Becerra y Villano Antillano. A pesar de la poca representación femenina en la lista, las dos canciones más escuchadas pertenecen a BB Trickz y Bad Gyal. Va a ser verdad lo que dice Lola Índigo y "tú no puedes ser rey si no tienes a la reina".