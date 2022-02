Las reflexiones de Morad sobre el racismo, pagar impuestos y los menas

Anoche se estrenó la nueva temporada de 'Lo de Évole' con Morad como primer invitando. El artista, a quien Évole ni conocía, logró sorprender al presentador con sus sinceras respuestas y reflexiones sobre su vida. "Eres pobre, pero no pobrecito. Eres pobre en dinero pero no en valores... Es el dinero lo único que te falta, pero dinero hay en todos lados", dice ahora que sabe lo que es el éxito, el reconocimiento y ganarse la vida con su trabajo.

“Si normalmente tengo ganas de empezar, imaginaos hoy, que el invitado lo habéis escogido vosotros. Un historión para ver en familia, que esta vez, nuestros hijos saben más del invitado que nosotros. #LoDeMorad“ — Jordi Évole (@jordievole) February 20, 2022

El rapero habló de su niñez y de sus primeros contactos con el racismo. Cuando era pequeño en su barrio no sentía que hubiese racismo, ya que había muchos niños como él (de origen marroquí), pero le cambiaron de colegio. Como se portaba mal, su madre lo llevó a un colegio de Jesuítas en otro barrio. Allí entendió lo que era el racismo. También reconoce que escuchaba comentarios que le hacían a su madre como "Mora de mierda" o "Vete a tu país", pero que él asimilaba por aquella época como algo normal. Ahora, desde la distancia, se ríe incluso de esos comentarios que para él, en el siglo XXI, no tienen ningún tipo de sentido. "¿Tú quieres ser racista? Pues matáte tú solo", dice desde la ironía.

"Cuando me dicen vete a tu país. Les digo: 'Sí, tranquilo, el mes que viene que tengo vacaciones voy". Pero, "¿tu país cuál es?", le pregunta Évole. "Mi país es Marruecos", dice muy convencido. "Pero si has nacido aquí", le contesta Jordi. "Pero mis raíces son de ahí. ¡Que no me han querido ver español en ningún lado!"

18.09 min Transcripción completa (Música metálica) (Ruidos) (VOZ EN OFF) (Música y ruidos) (VOZ EN OFF) (Música y ruidos) (VOZ EN OFF) (VOZ EN OFF) (Música) # La Tiguerita. # (Música y ruidos) (VOZ EN OFF) (Música) (Tren avanzando) (RÍEN Y CANTAN) (VOCES EN OFF) (Música y ruidos) (OFF) Para mí el futuro es lo que Dios decida. (Música) (OFF) Y... Mi futuro solo lo va a decidir Dios, nadie más. (Ruidos) (OFF) Hace poco tiempo que tuve la oportunidad de grabar mi primer tema, que fue "Niña de las dunas", el tema este que has visto. Lo grabé un poco... La gente de mi pueblo me animó. Me dijeron que me querían grabar un vídeo, que me lo querían grabar a mí. Y yo, en plan... No sé... Todavía no había compartido ningún tema mío, ni ná. (OFF) Me empecé a interesar por la música desde chiquitita. (Música) (VOZ EN OFF) Era una forma de jugar. Cada vez que me enfadaba con el mundo, a lo mejor no lo decía, pero lo cantaba. Si algo me encantaba, también lo cantaba. # No tengas miedo... # (Ruidos) Yo... Saqué una canción hace unos seis meses. Era una canción que tenía todo el mundo por mi zona. Llegó un momento que dije: "Vamos a sacarla". Si la tiene todo el mundo, y no la puede tener gente que yo quiero, para enviarla uno por uno, la cuelgo. Cuando hicimos el videoclip y vimos que ya no éramos los mismos, que éramos el que canta y los amigos del cantante, ya no éramos los de antes, dijimos: "Vamos a intentarlo". Por una vez en la vida no pasa nada. Lo hemos intentado con cosas malas, con cosas buenas, ninguna ha llegado a ningún fruto. Ahora vamos a intentarlo con esto. (Ruidos) (OFF) Estamos en Hospitalet. Donde me he criado yo toda mi vida. # Yo hago lo que quiera, y lo hago cuando quiera... # (OFF) Es el barrio donde he podido conseguir todo lo que conseguido con la música a día de hoy, y espero conseguirlo poco a poco con los chavales del barrio. (OFF) ¡Hoy "kinkys"! (RISAS) # Aquí cualquiera se acelera, # si tú vienes y tú coges cartera. # Como yo te dije hace tiempo, # somos los niños de la cantera. # (Moto) Sabíamos lo que era un videoclip. Todos hemos vivido un videoclip en este barrio. Yo con diez años salgo en uno, de una gente de mi barrio, este sale en otro... Como había mucha música, Siempre acabamos saliendo en alguno, pero... Yo no tenía ese tipo de referente. En mi pueblo era como... "¿Canta? ¿Está loca?" "Eso es una locura, no te va a dar sustento, eso no va..." Normal, al principio todo. No solo la música, todo si es algo nuevo, si se lo comentas a alguien, va a decirte que es una locura, porque es algo nuevo. Nunca quería dedicarme a la música, lo veía una tontería. Una risa que tuve con un amigo y sonaba bien. He sentido muchas veces en mi vida mucha impotencia, de decir: "Aquí en un pueblo pequeño en mitad de Sierra Morena, tengo la visión en mi cabeza de lo que esto puede causar en los demás", pero... ¿Cómo? (OFF) ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? (Ruidos y música) (VOZ EN OFF) (VOZ EN OFF) (Música) (VOZ EN OFF) (VOZ EN OFF) (OFF) ¿Estás en la plaza? Avísame cuando estés, y nos vemos por aquí o algo. (OFF) La escena del futuro estará más influenciada por la actitud. Sé que puedo hacer música, subirla a Youtube y ganar dinero. No es necesario que le vaya a vender el culo... Esos cabrones no tienen ni puta idea de música. (DISTORSIONADA) Ni puta idea. (OFF) Ayer hablaron con Malú y ahora contigo. ¿Sabes? Es como... (Música y ruidos) Pero... "What?" He estado un rato ahí abajo. -¿Qué pasa, tío? ¡Buenos días! ¿Qué tal? (SEÑORA) Hoy se han puesto plumero. Si, hoy guapo, guapo. Hoy bien guapo. (Ruidos) (OFF) Soy muy sensible, y lloro mazo. A diario lloro, tío. Con tonterías, con cosas que nadie lloraría. Si eres sensible, eres sensible, hermano, no significa que seas blando, es que estás vivo. # Sin ti un día más, # tengo un problema menos. # Hoy me tomé tres, # te echaba mucho de menos. # ¿Dónde vas con esos ojos # y sin corazón? # (Voces y música) (OFF) El de "street", sí... ¡Qué ganas de sacarlo, hermano! # Haciendo dinero, # comprando droga, mi amor, # cuando quieras... # (OFF) Al estudio... (OFF) Suelo venir con una idea de algo que me ha ocurrido o un sentimiento que yo tengo. Dale, dale. (OFF) Cuando me pasa algo que veo que me ha hecho mella, eso va a estar en una canción. # Me gusta cuando, # todo se viene abajo. # Está guapo, pero es como fácil. Va. # Me gusta # cuando todo cae... # Guárdame esa, porfi. (OFF) No me gusta escribir porque creo que sale peor. Si tú de corazón haces las cosas, no se escriben. Me la voy a hacer ya. (CANTA ALTO) # Mátame, luego dame un beso. # Ahora lo escuchamos todo junto, va a estar bacano. La canción la haré en 20 minutos. Para mezclarla nos podemos tirar tres o cuatro horas, y mezclar la puta canción y sonar a gloria. (Guitarras eléctricas) ¡Mola, eh! (Guitarras eléctricas) # Me gusta cuando todo cae, # a ti te gustan las drogas. # (OFF) Tiene un punto, que los discos que estoy haciendo nuevos no se parecen a los anteriores, o están escalando hacia géneros que no imaginaba que iba a tocar. Ya desde hace tiempo que cero sampleo, cero mierda. # No sé decir que no, # ya lo hablamos luego. # Fui muy malo, # yo no voy al Cielo. # (Música) (CONVERSAN) (Ruidos) (OFF)Las guitarras se acaban y siempre entran otra vez. Siempre va a volver alguien con guitarras y vas a fliparlo. # Yeyo en mi Iphone. # A los niños una guitarra eléctrica y amplificador. Una Fender Telecaster y un amplificador bacano. Un Orange o algo de eso. (Música y ruidos) # Ellos dicen que es mejor # que yo me calle. # Porque si hablo puede... # (OFF) Yo me identifico bastante cuando escucho tu mensaje. Las conclusiones a las que has llegado a lo largo de tu vida, y lo que has aprendido de tu barrio. Mi letra era una historia. Todo rima porque lo quiero rimar, pero es una historia. Tú te sientas conmigo y yo te la puedo explicar. Sin ninguna base, yo te voy contando y luego el estribillo, te cuento más, y acabamos. (Música) (OFF) Intento expresar cómo soy con la gente y el mundo que vivo a base de mi música. # Ya me he acercado # en su momento. # Yo quiero deciros solo una cosa, # os cuento algo como un cuento, # que se llama # la calle peligrosa. # (Sirenas de policía) (Música y ruidos) (OFF) Mis letras quieren mandar un mensaje para los chavales, que se sientan identificados con esa música. Y que les ayude, es lo más importante. # Eres un malo chivato, # y todo esto por el "money". # (Música y ruidos) Escuchas la canción, al final, todo esto es por el dinero. Hay gente que pensará: "¡Hala, pero qué rata...!" "O hala, esto por..." No... Es porque... Si no me dedico a otra cosa y ya está. Me gustaría cantar durante toda mi vida. Gane dinero o no gane dinero. Por eso nos han juntado, por esas diferencias. Yo por ejemplo, si Dios quiere, espero que en cinco años ya no quiera cantar más. Imagínate, no es un sueño, no sueño con llegar a ser el mejor artista del mundo. Yo no sueño con eso, pero si no canto me muero. (OFF) Es una forma de hablar, una forma de reír y de llorar. (Ruidos) # Duerme tranquila... # Una forma de sobrevivir, de alguna manera. Para mí es como un sentido más, no sé... (Ruidos) Por mi parte, a mí me va muy bien ser marroquí y cantar en España porque me apoyan muchos marroquíes. A mí me gusta eso. Mis paisanos sé que van a apoyarme a mí. Yo también estoy muy contenta con mis orígenes, y estoy orgullosa de mi acento y de mi cultura. Me parece híper rica. Y de lo que me doy cuenta es de que cante el género que cante, siempre voy a sonar a flamenco. Claro, por tu acento. Porque tengo mis raíces, mi abuelo. (Ruidos) (OFF) Mi abuelo canta todo el día a todas horas. Está todo el día riendo, contando chistes, cantando coplas, cantando fandangos... Si hace algo que no le gusta, pronto se inventa una letra y te saca un fandango o te pone un mote. (Gaviotas) Yo me vine aquí a Barcelona sola, hace cinco años. Y... (RESOPLA) Me he tenido que comer estereotipos sobre los andaluces... por todos los sitios por donde he ido. Y ensegui... ¿Qué estereotipos nos comemos nosotros al ser de más fuera que tú? Imagínate. Pues sí... No pasa nada, si todo el mundo... Pero yo creo que el sistema... Es decir, tenemos la España más diversa de la historia, y en vez del sistema verlo como una riqueza, tiran más de estereotipos. Deberían de saber apreciar lo que hay en España ahora. Y que no tú por ser de origen marroquí te comas más estereotipos que otros. O no, a cada uno le ha tocado en su vida, por así decirlo, su trabajo y lo que tiene que hacer. Al fin y al cabo, que a mí me digan que porque soy moro no voy a llegar en España... Bueno, pues no llego, no pasa nada, ¿qué hago? si es que no les va a gustar, ¿qué hago? No tienes que gustarle a nadie, gustarte a ti mismo. Yo me gusto sí o sí. Y en tus letras se deja ver. Y por eso gusta, identificas a mucha gente que está como tú. (OFF) Yo era antes un fanático y escuchaba a un artista. Ahora creo tener esos fanáticos y yo ser su artista. (Ruidos) (Voces) (VOZ EN OFF) (VOZ EN OFF) # Si antes yo era un hijueputa # ahora soy peor. # (VOZ EN OFF) (Voces) (VOZ EN OFF) (VOZ EN OFF) No es igual. (Voces y ruidos) (OFF) Me llamo Tiguerita, tengo 18 años. Soy cantante y juego al fútbol. (Música) # La Tiguerita, # efervescente. # Azul, amarillo. # FNT. # Somos la ilusión de un barrio, # desde el 97 jugando en el barro. # Somos guerreras, # da igual el adversario. # # Si jugamos fuera, se nota # cuando llegamos. # (OFF) El primer tema fue base de Youtube, y buscando maneras de encontrar un micro, encontré uno que tenía el Singstar. Y digo: "hostia, se escucha". Se escuchaba fatal, pero para mí era: "Me escucho y hago una canción". Antes no era tan fácil, digamos. Yo me metía ahí, hacía con un programa, música, y luego empecé a escribir. (CANTA) (OFF) No se escuchaba bien, pero ya eran canciones. # Esto es... # El baile... # La loba, canto y me aúllan. # Soy mía, nunca voy a ser tuya. # (Ruidos) (OFF) Hay mucha gente rapera... # Muchos, pocos, # hablan por Youtube. # Mientras tú hablas # yo sueno en el club. (OFF) Tienen demasiado integrado el rollo: eres rapero y eres rapero. # Siempre cara para las fotos. # El diablo en uno # y el ángel en el otro. # (OFF) Gracias a gente, como Pxxr Gvng o Yung Beef, han hecho lo que han querido el concepto de hacer lo que te da la gana, hace que la gente que lo siga , crezca con la mente más abierta. Yo puedo hacer un reguetón cuando me siento contenta, o una bachata. (Ruidos) (OFF)-¡Balón allí! (Ruidos y música) -(OFF) Está yendo, ¡vamos! (OFF) Aún queda para estar en la sociedad igual que el hombre. Creo que sigue habiendo la misma mierda. Hago una canción diciendo lo mismo que Bad Bunny, por ejemplo, (Música) y no se mira igual. Yo espero, en lo que pueda, influenciar y hacer que sea algo normal lo que debería ser normal. Sí, un gol. (Ruidos) ¿Qué es la música urbana? Una etiqueta que alguien puso, porque no sabía cómo definir el movimiento cultural de hace... No sé, ¿cinco, seis, diez años? Me parece... (RÍE) Me parece incompleta. (RÍE) Me parece una tontería. Nosotros no somos músicos urbanos. (FESTEJA) ¡Bien! No nos consideramos, tampoco. La música la entiendo más bien como, esto te llena o no te llena. (OFF) Intentar entender el arte es una pérdida de tiempo enorme. (Ruidos) (Pájaros piando) (OFF) Los pájaros son pájaros, y cantan porque necesitan cantar para vivir, para comunicarse con las demás aves y para sobrevivir. (Pájaros piando) (Pájaros) (Ruidos) (OFF) Los ornitólogos los observan y empiezan a hacer conjeturas sobre por qué los pájaros cantan. Y a establecer una serie de cánones que a los pájaros ni les van, ni les vienen. (Música) (OFF) Las letras de hoy, los sonidos de ahora, simplemente son. (Música y ruidos) Yo veo el arte como la expresión del pueblo. Y veo el flamenco como la expresión del pueblo. Creo que el pueblo seguirá expresándose, quieran o no. Y lo harán de una forma natural con los recursos que tengan a mano. Como nosotros. Por eso nosotros utilizamos la tecnología. Porque al final... La tenemos en la mano. Con tres amigos ya puedes intentar hacer algo. Todo el mundo tiene Instagram y sus cosas para poder intentarlo. Creía que no iba a escucharme nadie. (OFF) Ya, da igual, creo que hay un cambio de paradigma. Nosotros nos expresamos con libertad. ¿No? ¿Alguien te dice lo que tienes que escribir? A mí no, y que no me lo digan porque no lo voy a hacer. (Ruidos) (OFF) Tío, adiós, igualmente. (OFF) Encantado. (OFF) Pues ya... ¿Salgo bien? (OFF) (RÍE) ¡De puta madre! (Ruidos) (Música) Mixtape - "Futuro" con María José Llergo, Morad, La Tiguerita y Goa

Morad relata cómo fue su experiencia en el colegio de Jesuítas. Todo eran diferencias con el resto de niños. Desde la ropa, los bolis, los equipos en los que jugaban, hasta el desayuno. "Como niño te duele todo... ¡Hasta el desayuno! Ellos llevaban unos bocatas de puta madre o iban a comprar a la cafetería". Morad admite que se comparaba todo el rato con ellos. A veces la psicóloga le daba 5 euros para comprarse un bocadillo como el que tenían ellos y eso le alegraba el día.

El cantante también habló de sus inicios. Cuenta que al principio de su carrera Sony le ofreció firmar por 60.000 euros y que él rechazó la oferta. Habla de cuando apenas tenía tres canciones. En ese momento solo tenía 19 años, pero sabía que podía llegar mucho más lejos. "El niño puede caer en la tentación y firmar el papel", afirma Morad, que, sin embargo, él no firmó. "Sabía que 60.000 euros los iba a hacer yo solo", reconoce el artista, que habló con su manager a quien también le dijo: "que venga él a verme a mí si quiere", cuando le intentaban convencer para presentarle a otro artista. Jordi entonces le pregunta si es muy orgulloso. Él reconoce que lo es y que ese orgullo le hace ser quién es hoy en día.

“De La Florida al mundo. Pero en furgoneta y con los colegas. #LoDeMorad pic.twitter.com/3ADkf6uJu4“ — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 20, 2022

"Nunca había salido del barrio. La primera vez que salí fue por la música", dice mientras los niños del barrio gritan su nombre desde la ventana. Solo había ido a Marruecos y en coche. "Nunca había salido de fiesta, ni a cenar con amigos. Tenía dinero, pero era para lo justo". Cuenta que del primer tour no sacó beneficios porque le pago todo a su equipo y a sus amigos. Jordi muestra curiosidad por saber cómo consigue dinero sin discos. "Es verdad que he ganado dinero, más que un judador de primera en un año. Puedo llegar a hacer un millón al año de Youtube, Spotify y los bolos", y añade que no tenía cuenta antes de empezar a cantar. "Hasta ese momento no había cotizado ni un euro", confiesa, dado que los bancos no le querían abrir una cuenta. Fue su madre la que se la hizo en un banco de otro barrio.

Ahora que gana dinero y cotiza, se muestra orgulloso de hacerlo. "Me parece bueno porque siento que estoy contribuyendo. Me gusta que ese dinero vaya al médico que es público y a las escuelas que son públicas. Me encanta. Ahora que tengo la oportunidad de cotizar hasta el máximo, me siento bien de ganar dinero legal".

Su infancia no fue fácil. Vivía con siete familiares en un piso de 50 metros y describe esa etapa como una de las mejores de su vida, pero todo cambió cuando le quitaron la custodia a su madre y le trasladaron a un centro de menores. “Fue la situación más difícil de mi vida, yo quería estar con ella. Estaba loco con ella. Hasta los 18 no volví a mi casa”, detalla.

Sobre su experiencia en el centro, aclara: "Es una cárcel de menores. Es el mismo sistema de adultos, menos pena, pero igual. Sales con una rabia que puedes acabar preso otra vez”. Morad subraya que eso le hizo pensar en cambiar. De hecho, en su mente siempre está el recuerdo del cristal con su madre detrás, “para recordar lo que no tengo que hacer de verdad”.