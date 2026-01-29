Un montañero muerto y otro herido en un alud en el Pirineo aragonés

Un montañero ha resultado muerto y hay otro herido por un alud este jueves en el Pirineo aragonés. La Guardia Civil les había rescatado en Cibollés, en Benasque (Huesca), cuando se encontraban junto con otras dos.

Hasta este punto de la provincia de Huesca, en el entorno del pico Gallinero del Pirineo aragonés, se ha movilizado un helicóptero de forma preventiva desde Zaragoza, así como dos unidades de guías caninos. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Benasque se ha desplazado hasta el lugar del suceso.

Según han informado desde la Guardia Civil de Huesca a Europa Press, el aviso se ha recibido en torno a las 12.39 horas, procedente del 112. Al parecer, las dos personas que han quedado atrapadas formaban parte de un grupo de cuatro y han sido los dos acompañantes que han salido ilesos los que han dado la voz de alarma.

El desprendimiento de nieve se ha producido en el Circo Cibollés, fuera de dominio esquiable. Se trata del quinto alud que se registra este invierno en el Pirineo aragonés, que de momento se ha cobrado ya cinco víctimas mortales y varios heridos.