Los vascos perciben peor su salud que hace cinco años, pese a vivir más y mejor

Los vascos tienen una peor percepción subjetiva de su salud que hace cinco años. Sin embargo, su esperanza de vida al nacer continúa aumentando, situándose por encima de la media española y europea.

Según el último ‘Panorama de la Salud’ publicado por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el porcentaje de personas que valoran su salud como "buena o muy buena" ha descendido notablemente: 4,2 puntos menos en los hombres y 4,4 puntos menos en mujeres si lo comparamos con valoraciones de hace 5 años. La buena noticia es que los datos objetivos muestran una realidad más amable en términos de longevidad.

En 2024 - los valores publicados por Eustat son de este año - la esperanza de vida al nacer en Euskadi alcanza los 81,7 años para los hombres y los 87 para las mujeres, superando en 2,5 y 2,6 años, respectivamente, la media de la Unión Europea. También supera ligeramente la media española (0,3 años más en hombres y 0,5 en mujeres), que ya de por sí es una de las mejores esperanzas de vida del planeta. La esperanza de vida libre de discapacidad también favorece a las mujeres (81,9 años frente a 77,3 en hombres).

Salud mental Las mujeres reportan más problemas de salud mental: en 2023, el 26,5 % de ellas sufría estos problemas, frente al 17,7 % de los hombres. Ambos sexos han visto un fuerte aumento en los últimos cinco años (10,1 puntos en mujeres y 8,1 en hombres). En cambio, la prevalencia de enfermedades crónicas ha descendido ligeramente, aunque sigue siendo un poco más alta entre las mujeres (42,3 %) que entre los hombres (41,4 %). La hipertensión arterial lidera las causas, seguida del colesterol elevado y el dolor de espalda.

Hábitos de riesgo El tabaquismo ha bajado entre los hombres (17,2 %) pero ha subido ligeramente entre las mujeres (13,8 %), aunque ellos siguen fumando más. El consumo de alcohol de alto riesgo es más frecuente en hombres (16,6 %) que en mujeres (11,1 %), salvo en el grupo joven de 15-24 años, donde las chicas superan a los chicos (14,8 % frente a 10,7 %). La obesidad ha aumentado más entre las mujeres (+2 puntos porcentuales) que entre los hombres (+0,3), aunque ellos siguen presentando tasas algo más altas (14,2 % vs. 13,2 %).