Una persona herida en estado crítico por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Una persona ha resultado herida en estado crítico este martes por disparos de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona, según ha informado la cadena NBC citando a fuerzas de seguridad. El suceso ha tenido lugar a pocos kilómetros de la frontera con México.

Este hecho se produce apenas tres días después de que el enfermero Alex Pretti falleciera tras ser tiroteado cuando grababa la actuación de los agentes antiinmigración en Minneapolis, en el estado de Minnesota, mientras se manifestaba contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Una muerte se suma a la de Renee Good, en la misma ciudad, a principios de este mes a manos de otro agente del ICE, mientras circulaba en su coche.

Según publica la agencia Reuters, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha indicado en un comunicado que la Patrulla Fronteriza estadounidense ha estado involucrada en el tiroteo de este martes. Y ha añadido que su oficina estaba trabajando con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para investigar el incidente.

Arivaca es la comunidad a unos 16 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México donde, según Nanos, ocurrió el incidente. Una zona de cruce concurrida para migrantes y también escenario de tensiones pasadas entre defensores de los migrantes y la Patrulla Fronteriza.

Las circunstancias del incidente no se han aclarado por ahora.

La policía migratoria de Trump tensiona a EE.UU.: varios vídeos muestran el asesinato de Pretti

Las redadas del ICE han provocado protestas en varias ciudades a lo largo del país, por sus tácticas que chocan con los derechos humanos y la constitución.

La política de mano dura contra la inmigración aplicada por la Administración de Donald Trump ha desplegado agentes de inmigración en las principales ciudades de Estados Unidos, donde han registrado barrios y se han enfrentado a los residentes.

Voces dentro y fuera de Minnesota han pedido pesquisas independientes y exhaustivas sobre la muerte de Pretti, después de que los vídeos de los testigos muestren que los hechos no coinciden con la versión del Departamento de Seguridad Interior, que acusa al enfemero de amenazar con un arma y atacar a los agentes. Este departamento calificó el incidente como un ataque, pero videos de transeúntes verificados y revisados por varios medios de comunicación muestran a Pretti sosteniendo un teléfono en la mano, no un arma, mientras intenta ayudar a otros manifestantes que habían sido empujados al suelo por los agentes.

El enfrentamiento contra el ICE en Mineápolis escala tras el asesinato de Alex Pretti