Nueve heridos, siete en estado grave, en un atropello múltiple durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón

Nueve personas han resultado heridas, siete con pronóstico grave, después de que un coche que participaba en una carrera ilegal se saliese de la vía en el polígono de Somonte, en Gijón.

El conductor, un vecino de Gijón de 19 años de edad y con cuatro meses de carné, ha sido detenido por un delito de conducción temeraria y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave.

El joven resultó ileso, mientras la acompañante que iba con él en el vehículo sufrió heridas leves. En el momento del arresto dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Según ha informado la Guardia Civil, el 112 Asturias avisó a las 01:30 horas de este sábado que uno de los vehículos que participaba en una concentración de turismos en la calle María González del polígono de Somonte, escenario habitual de carreras ilegales, se había salido de la vía por el margen derecho en un cruce y había arrollado a varios peatones que estaban en un paso de cebra y en una acera anexa.

La Unidad de Investigación de Siniestros de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias se ha hecho cargo de la investigación. Los heridos han sido trasladados por los servicios sanitarios al hospital de Cabueñes, en Gijón.