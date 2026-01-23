Nace Elephant Books, una nueva editorial centrada en el cómic de autor con vocación literaria

En un mercado tan delicado como el del cómic español siempre es una buena noticia el nacimiento de una nueva editorial. Se trata de Elephant Books, que este mes de enero publica sus dos primeros títulos: Una carta para Jo, de Joseph Sieracki y Kelly Williams, un cómic bélico basado en hechos reales; y El velo blanco, de Romina Denti y Valentino Forlini, un tebeo que bajo su aspecto de aventuras ecologistas incluye un potente mensaje contra el machismo. Y que durante este 2026 publicará otros nueve interesantes cómics.

Para saber más hemos hablado con Elena Hernández, la editora: "Elephant Books nace como un sello editorial centrado en la novela gráfica y el cómic de autor con vocación literaria. Nos interesan las historias con vocación universal, que, desde diferentes rincones del mundo y desde diferentes perspectivas, exploran la condición humana".

"El nombre no es casual -añade Elena-. El elefante es símbolo de memoria, fuerza y sensibilidad, que son los tres rasgos principales que definen el corazón de las obras que publicaremos. Como dicen nuestro eslogan, son «historias que dejan huella», que narran y se adentran en los temas que tratan, dejando un poso de reflexión al lector. Queríamos un nombre que hablara de eso: de historias y personajes que permanecen, que acompañan al lector y que siguen resonando tiempo después de haberlos cerrado".

Cómics centrados en la memoria En cuanto al tipo de material que van a sacar, Elena nos comenta: "Publicaremos novelas gráficas que trabajan con la memoria en un sentido amplio: memoria histórica, memoria familiar, memoria emocional o colectiva. No nos interesa la nostalgia, sino la memoria como herramienta para entender el presente y a nosotros mismos". "Muchas de las obras que buscamos parten de preguntas: ¿qué recordamos? ¿por qué lo recordamos?, ¿qué se ha silenciado?, ¿qué se transmite entre generaciones? Creemos que el cómic tiene una capacidad única para abordar estos temas, porque al combinar imagen y palabras, combina y equilibra a la perfección la fuerza narrativa y la reflexión que son parte la identidad de Elephant Books", añade Elena. "Elephant Books no se circunscribe a géneros o mercados, sino que su perspectiva es amplia y global: queremos historias que nos emocionen, sea cual sea su estilo o temática. Como se puede ver en el plan editorial de 2026, los temas y tratamientos son variados, tanto a nivel de guion como en su estilo gráfico. Es cierto que el plan de este año son principalmente traducciones de obras europeas, pero a partir de 2027, cuyo plan editorial ya está en marcha, también apostaremos por autores españoles, especialmente aquellos que trabajan desde una mirada autoral, íntima o literaria. No nos interesa tanto el origen como la coherencia de la obra con el espíritu del sello". En cuanto al tipo de ediciones, Elena asegura: "Estarán pensadas para ser accesibles y manejables; queremos que sean libros que te acompañen siempre que lo necesites. Por eso, salvo algunas excepciones, serán libros en tapa blanda y de precios ajustados, entorno a los 20€. No buscamos el objeto de lujo o de colección, pero sí libros bien editados, cómodos de leer y coherentes con la obra que contienen". Portada de 'El velo blanco' (Elephant Books) JosipSAF JosipSAF

"'El velo blanco' nos conquistó por fondo y forma" Uno de los dos primeros cómics que publican este mismo mes de enero es El velo blanco, de Romina Denti y Valentino Forlini, la historia de una expedición de la que depende el futuro de la humanidad: " Nos conquistó por fondo y forma -asegura Elena-. Es una historia de aventuras que reinterpreta el mito de Perséfone en clave feminista y ecologista. Es una obra que construye un mundo propio, frío y silencioso, donde lo que importa no es tanto lo que ocurre como lo que falta, lo que se ha perdido". "La temática gira en torno a la renuncia, al duelo y a la creencia que se adoptan para sobrevivir a la pérdida. Es una lectura muy sutil, que no da respuestas cerradas y que confía mucho en el lector. Asimismo, la dicotomía entre ciencia y creencia, y la gran pregunta de si ambas pueden convivir o si están condenadas a enfrentarse, queda a la interpretación de lector". "En lo gráfico, el arte es contenido, atmosférico, muy ligado a la sensación de aislamiento y de frío emocional. Todo está al servicio de la historia que los autores quieren contar", añade Elena. La traducción de este cómic es de María Valdunciel Blanco.

"'Una carta para Jo' parte de algo muy sencillo y muy poderoso" El segundo título que publican este enero es Una carta para Jo, de Joseph Sieracki y Kelly Williams. "Una carta para Jo parte de algo muy sencillo y muy poderoso: una carta real escrita durante la Segunda Guerra Mundial -nos comenta elena-. A partir de ahí, los autores construyen una historia íntima sobre el amor, la espera y el paso del tiempo. No es un cómic bélico, aunque la guerra esté presente, pues gran parte de la ambientación se da en la trinchera". "Destacaría la delicadeza con la que está contado y la sensibilidad de sus autores para conmover sin caer en el sentimentalismo. Es un libro que emociona precisamente porque es humano y honesto". La traducción de este cómic es de V.M. García de Isusi.

Otros títulos que publicarán en 2026 En cuanto a los otros títulos que publicarán durante 2026, Elena nos comenta: "Durante el primer año publicaremos una selección muy cuidada de títulos: Una carta para Jo, El velo blanco, Un pie en el paraíso, Aristóteles, La resistencia del jabalí, Bob & Janis, El necronomicán, El relato de la roca, La orilla que nos une, Donde hay más luz (título provisional) y ¡Taxi!. Cada uno aborda la memoria desde un lugar distinto: la pérdida, la identidad, la familia, el pensamiento, el legado, incluso tenemos una biografía no al uso de un personaje histórico como es Aristóteles. No consideramos que haya un «título estrella», porque el proyecto se entiende como un conjunto coherente, compuesto por una diversidad de miradas dentro de una misma sensibilidad editorial". "Sin embargo, si fuera imprescindible destacar alguno, me quedaría con El relato de la roca, tanto por haber sido galardonado en 2024 con el premio de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia en la categoría de Y-A, como por la relevancia actual de la historia, en un momento histórico tan convulso y conflictivo".