'UMA Graphic Art': Un sorprendente cómic realizado por los alumnos de la Universidad de Málaga

UMA Graphic Art es una antología de cómics realizada por alumnos de la Universidad de Málaga (UMA), que han apostado por la novela gráfica como herramientas de expresión, experimentación y aprendizaje. Un libro colectivo de 224 páginas a todo color, que incluye veinte obras breves de narración gráfica y cómic experimental realizadas por estudiantes de Grado y Máster de la UMA. Se ha lanzado una edición impresa de 500 ejemplares pero también lo podéis leer, gratis, en este enlace. Hemos hablado con el coordinador del proyecto, Pepo Pérez (Málaga, 1969), que también es Profesor Titular de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la UMA.

"UMA Graphic Art. Una antología de cómics realizada por estudiantes de la Universidad de Málaga -nos comenta Pepo-, es un K-Project del Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la Universidad de Málaga. Estos K-Projects son proyectos colectivos de estudiantes de distintas titulaciones de la UMA, coordinados por docentes; equipos multidisciplinares en los que estudiantes se enfrentan a la resolución de problemas reales para formarse de cara a su futura empleabilidad. En el proyecto UMA Graphic Art, la tarea de elaborar, diseñar y supervisar el trabajo de imprenta para este libro colectivo impreso era una actividad entre otras que hemos hecho. En el caso de este libro, el estudiante clave ha sido Juan Carlos Hidalgo, que lo ha diseñado y maquetado. Aparte, por supuesto, de los 20 cómics que incluye de otros tantos estudiantes".

Página de José Enrique Alés Castro

Pero este no es un proyecto aislado, porque en la UMA el cómic está presente: "De manera muy activa y prometedora -asegura Pepo-. Nuevos estudiantes están haciendo ahora mismo más cómics. Desde hace años ha habido exposiciones, tanto en la Sala del Rectorado de la Universidad de Málaga como en la Sala Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes de la UMA, en las estudiantes de la UMA han expuesto cómics, a menudo en formato de "cómic expandido", instalativo, pensado para la sala expositiva".

Incluso dejan presentar proyectos de fin de grado en viñetas, como nos comenta Pepo: "Sí, por supuesto, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga se han defendido numerosos Trabajos de Fin de Grado consistentes en cómics / novelas gráficas. También en nuestro Máster de Producción Artística Interdisciplinar ha habido Trabajos de Fin de Máster en forma de cómic. Existe una asignatura optativa en el Grado en Bellas Artes, Ilustración y Cómic, con bastante demanda por estudiantes, que impartimos dos docentes (hay dos grupos, uno de mañana y otro de tarde), pero también se elaboran cómics en asignaturas de Proyectos artísticos de tercer y cuarto curso del Grado que imparten otros docentes".

Página de Ari Sansano

Cómics experimentales en la temática y la forma Unos cómics que son experimentales en la temática y la forma, como nos comenta Pepo: "Sí, se les anima a experimentar precisamente porque están aprendiendo y porque no trabajan para editoriales comerciales. Al menos aún. Algunos estudiantes quieren trabajar para la industria americana o francobelga, pero como de momento no están haciendo tebeos para ellas, es el momento de experimentar con recursos formales, diseños de página, diferentes registros de dibujo y color, etc. Toda esa experimentación forma parte de su aprendizaje". En cuanto a los temas, muchos alumnos reflejan sus preocupaciones: "Temáticamente, en la antología UMA Graphic Art cada cómic es de su padre y de su madre, como debe ser, pues se trata de que expresen sus inquietudes personales y artísticas. Hay muchas diferencias formales, y algunas obras están bastante alejadas de formatos convencionales del cómic. Pero sí, hay ciertos temas llamativos en este libro: el trabajo en grandes empresas, abordado desde la experiencia propia y mucha ironía, la violencia de género, con un tratamiento alegórico muy poético y universal, la enfermedad crónica, la vivencia de cursar la carrera como estudiante senior. Hay autoficción, ensayos gráficos, etc". Página de Juan Carlos Hidalgo Pepo destaca la importancia de esa variedad: "Son representativos precisamente del cómic joven que se hace ahora, muy diverso. El cómic del siglo XXI se ha "abierto" mucho en referentes y tendencias, tras movimientos como la novela gráfica o el cómic de vanguardia de autoedición y fanzines que han florecido en festivales alternativos de cómic. Todo esto forma parte de los referentes amplios que manejan nuestros estudiantes, que leen un poco de todo, cómic comercial y experimental, manga, algo de superhéroes, autores como Marjane Satrapi, Art Spiegelman, Emil Ferris, E. M. Carroll, Olivier Schrauwen, Daniel Clowes, María Medem, Andrea Baeza y muchos más". "En la UMA se invita con regularidad a artistas de cómic a dar conferencias y talleres, eso forma parte de la programación habitual de la Facultad de Bellas Artes y del Vicerrectorado de Cultura de la UMA. Solo en otoño de 2025 hemos tenido como ponentes invitados a Bea Lema, Teresa Valero, Candela Sierra o Antonio Altarriba. Nuestro alumnado además maneja referencias de otros artistas de disciplinas ajenas al cómic, de artes visuales como la pintura, la escultura, el videoarte... Ese conjunto nutre su imaginario en forma y contenido, que siempre van unidos", añade Pepo. Página de Andrea Cano Jiménez

Jóvenes promesas con mucha calidad La calidad de los autores incluidos en esta antología es sorprendente: "La mayoría había hecho sus primeros cómics antes, en algunos casos para las asignaturas del Grado y Máster de Bellas Artes de la UMA que ya he mencionado. Aunque en el proyecto global UMA Graphic Art no todos son estudiantes de Bellas Artes. Hay algún estudiante de Arquitectura de la UMA, además de estudiantes de Historia del Arte, Ingenierías Industriales y Comunicación que han participado en otras actividades del proyecto. Y en algunos casos de autores/as en el libro colectivo, además, se habían autopublicado antes sus propios fanzines, que luego han difundido en mercadillos e incluso en festivales alternativos como el GRAF de Barcelona". En cuanto a cómo cree Pepo que viven esos jóvenes autores el arte y el cómic: "Como se vive cuando somos jóvenes. Con mucha ilusión, tanto por el descubrimiento de nuevas obras de otros artistas, como por las ganas de aprender, mejorar y hacer tus propias obras, de desarrollar tu vocación artística". Página de Ani Jiménez