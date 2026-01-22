El juez archiva por segunda vez el caso Pegasus por la falta de colaboración de Israel

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado por segunda vez la investigación sobre el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, entre 2020 y 2021, por la ante “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel que al no ha respondido, impide investigar la autoría de los hechos.

En un auto notificado este jueves al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado que instruye la causa expone los motivos que le han llevado a a acordar el sobreseimiento provisional de esta causa.

Calama archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 y la reabrió en abril de 2024 tras recibir nuevos datos de Francia acerca de una causa de 2021 sobre múltiples infecciones con Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.

La "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel ya motivó el primer cierre de esta causa que se abrió tras denunciar el Gobierno la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, que se produjeron en unas fechas en las que España vivía uno de sus momentos de mayor tensión con Marruecos.